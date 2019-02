Gärtnerei Ohne Zukauf geht es nicht

Ulm / Rudi Kübler

Wenn der Klimawandel schon ein Stück weiter wäre – was sich ja niemand ernstlich wünscht –, dann sähe die Gärtnerei von Herbert Blessing und seiner Frau Martina wohl ganz anders aus. Orangen, Zitronen und Pampelmusen von der Plantage an der Donau, an der Zufahrt stehen Bananenstauden, Avocados wachsen hinterm Haus. Und Mangos müssten nicht Tausende von Kilometern zurücklegen, bevor der Kunde sie auf dem Neu-Ulmer Wochenmarkt in die Einkaufstasche steckt. Auf der Mango stünde nämlich: Eigenanbau.

So weit ist es Gott sei Dank noch nicht, Südfrüchte kaufen die Blessings immer noch zu – wie so vieles Anfang Februar. Der Großhandel ist für Marktbeschicker unverzichtbar, nicht nur wegen Ananas, Bananen und Co., sondern auch, weil das Lagergemüse der Gärtnerei sich jetzt von Woche zu Woche deutlich reduziert. „Irgendwann ist Schluss mit Karotten, Rosenkohl und Grünkohl“, sagt der Neu-Ulmer Gärtnermeister. Quantität, aber auch Qualität lassen mit jedem Markttag nach. „Trotz Kühlraum halten Karotten nicht endlos. Sie schimmeln und faulen mit der Zeit, der Anteil an Abfall wird immer größer.“ Und dann kauft Herbert Blessing zu, beispielsweise bei einer Genossenschaft in Gundelfingen, die Karotten in großen Mengen anbaut.

In den Gewächshäusern wächst derzeit vor allem Ackersalat – und ein bisschen Portulak. Das hatten wir schon berichtet. Ende Januar hat Herbert Blessing Radieschen im Gewächshaus gesät, „die kommen schon richtig, ab Mitte März haben wir die ersten auf dem Markt“. Lange wird’s die Radieschen aus Eigenanbau aber nicht geben, weil die Pfälzer ihm mit ihren Freiland-Radieschen den Rang ablaufen – was den Preis angeht. „Wenn der Bund 39 Cent kostet, kommen wir nicht mehr mit“, sagt der Gärtnermeister, der, wie seine Kollegen auch, immer mehr rechnen muss. Lohnt sich der Aufwand im Vergleich zum Ertrag?

Klar, er könnte Kopf- und Eichblattsalat anpflanzen. Aber dann müsste Herbert Blessing das Gewächshaus hochheizen. Das rechnet sich nicht. Und so ordert er derzeit Salat, Paprika und Zucchini, Brokkoli und Blumenkohl, bis er selber all das ernten kann. Die Herkunftsländer: hauptsächlich Spanien und Italien. Der 48-Jährige bestellt bei dem einen Händler dies, bei dem anderen das, und zwar per E-Mail. Abgeholt wird die Ware aber persönlich. „Es ist einfach gut, wenn wir auch sehen, was wir am nächsten Tag verkaufen“, sagt Herbert Blessing, der aber weder nach Stuttgart noch nach München auf die Großmärkte fährt. Morgens um 2 Uhr auf die Autobahn? Nein, dieser zusätzliche Aufwand lohne sich nicht für ihn; er weiß, dass er vergleichbare Qualität auch vor Ort bekommt. Das ist seine Erfahrung. Freilich: Manchmal nützt die ganze Erfahrung nichts, dann beispielsweise, wenn, wie vor zwei oder drei Jahren geschehen, Wetterkapriolen in Südeuropa zu schlechten Ernten führen. Mit der Folge, dass die Qualität schlecht, die Ware teuer war. „Dann sind die Kunden nicht zufrieden, wir auch nicht. Und schließlich bleibt auch noch Ware übrig.“

Das Risiko, dass etwas auf dem Kompost landet, besteht immer. Beispiel Auberginen. Die sind derzeit einfach zu teuer, so teuer, „dass wir sie nicht verkauft kriegen“, sagt Martina Blessing. Seit zwei Wochen zieht sie ein Kistchen mit Auberginen rum – und irgendwann hat sich’s rumgezogen. Also, weg damit auf den Kompost? Nein, nicht unbedingt. Samstags nach dem Neu-Ulmer Wochenmarkt kommt immer eine Foodsharing-Initiative vorbei und holt die Ladenhüter ab.

Auch Avocados sind derzeit kritisch, allerdings wegen der Preise, die die Discounter aufrufen. „Wenn ich am Montagmorgen im Radio höre, dass Avocados 88 Cent pro Stück kosten, dann weiß ich: Wir zahlen dafür schon mehr im Einkauf.“

Seit 2007 in der Verantwortung

Die 47-Jährige ist nach und nach in die Gärtnerei reingewachsen. Nach der Elternzeit hatte Martina Blessing halbtags wieder als Sekretärin einsteigen wollen, dann aber, nachdem die Schwiegermutter mit der Rente geliebäugelt hatte, den Gemüsehandel übernommen. „Die Entscheidung hat mich schon schlaflose Nächte gekostet.“ Sie war zwar ab und zu mit auf dem Markt, wenn Not an der Frau war, „aber die Hauptarbeit hat immer meine Schwiegermutter gemacht. Jetzt sollte ich die Verantwortung tragen.“ Und das tut sie seit nun mehr 12 Jahren. Die Schwiegermutter ist natürlich nicht wegzudenken vom Stand auf den Wochenmärkten. Jetzt ist sie der Notnagel, springt wie die beiden Kinder ein, wenn eine der 450 Euro-Kräfte im Verkauf ausfällt.

Der schönste Monat? Der kommt erst noch: der Juni nämlich. Da muss Martina Blessing, die nebenher auch die Lohnbuchhaltung macht, nicht lange überlegen. „Da ist es hell, wenn wir morgens um 5 Uhr auf den Markt fahren. Und es ist warm.“ Wenngleich sie mit der Kälte schon ganz gut umgehen kann. Klar, ihr Mann wirft ja auch die Heizung im Zelt an. „Aber das macht er nicht wegen mir. Er hat nur Angst um seinen Salat.“