Justiz Asylbewerber: Ohne Straftat keine Anklage

Ulm / Willi Böhmer

Die Staatsanwaltschaft kämpft mit einem neuen Phänomen: Asylbewerber bezichtigen sich schwerer Straftaten in ihren Heimatländern.

Ein bislang nicht aufgetretenes Phänomen beschäftigt derzeit die Staatsanwaltschaft Ulm: Asylbewerber, die sich in den Anhörungen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) selbst schwerster Straftaten in ihrer Heimat bezichtigen, die so gut wie nicht nachprüfbar sind.

Dabei handelt sich um Personen aus Afghanistan, Pakistan, Gambia oder Syrien. Sie haben in der Aufnahmestelle als Grund für ihren Asylantrag angegeben, dass ihnen in dem Herkunftsland wegen dieser Taten die Todesstrafe droht. Deutschland darf aber niemanden in ein Land abschieben, in dem die Justiz solche harten Strafen vollstreckt.

16 solcher Fälle liegen der Ulmer Ermittlungsbehörde vor, wie Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger berichtete. In zehn dieser Fälle wurden Morde gestanden, die in der Heimat dieser Menschen begangen worden sein sollen, in sechs weiteren Fällen ging es um Sexualverbrechen oder um Kindermissbrauch.

Die Verfolgungsbehörden haben kaum eine Chance herauszufinden, ob die Geständnisse der Wahrheit entsprechen oder nur dazu dienen sollen, die Abschiebung zu verhindern. Zwar können die betreffenden Länder um Rechtshilfe gebeten werden, was in vielen Fällen allerdings ohne Aussicht auf Erfolg sei. Möglicherweise aber bringen derlei Anfragen Angehörige des Asylbewerbers oder andere Personen in akute Lebensgefahr, was ebenfalls vermieden werden muss.

Ratschläge der Schlepper

„Entweder es handelt sich um überaus gefährliche Menschen, oder es sind Lügner, die wir eigentlich wegen Vortäuschung einer Straftat verfolgen müssten“, sagt der Chef der Ulmer Staatsanwaltschaft, Leitender Oberstaatsanwalt Christof Lehr: „Wir wissen, dass Schlepper den Menschen, die sie nach Europa bringen, oft raten, sich eines schweren Verbrechens zu bezichtigen, um nicht zurückgeschickt zu werden.“ Außerdem ist der Staatsanwaltschaft aufgefallen, dass ihnen drei ähnlich klingende Geschichten aufgetischt wurden. In einigen Fällen sind die Detailschilderungen auch so oberflächlich, dass sie davon ausgehen, es handele sich um eine ausgedachte Story. In anderen aber lässt sich das nicht sagen.

Die Taten, derer sich diese Menschen beschuldigen, sind oft gravierend. So berichtete ein Mann aus Pakistan, er habe mit seiner Familie acht Taliban in einen Hinterhalt gelockt und umgebracht. Sein Vater habe eine Gasflaschenhandlung betrieben. Dort seien regelmäßig Taliban aufgetaucht und hätten Flaschen mitgenommen, ohne zu bezahlen. Der Familie habe der wirtschaftliche Kollaps gedroht, weshalb er die Taliban in einen Hinterhalt gelockt und getötet habe. Ob es in Pakistan eine solche Mordtat überhaupt gegeben hat, lasse sich bislang nicht herausfinden, sagt Bischofberger.

Wenn sie eine Straftat nicht nachweisen können, dürfen sie diese Person auch nicht anklagen. Und wenn sie die Vortäuschung einer Straftat nicht beweisen können, sind ihnen auch da die Hände gebunden, sagt Lehr. Das heißt, im Zweifelsfall müssen sie diese Menschen laufen lassen. Bischofberger: „Wir sind da rechtlich in einem Dilemma.“