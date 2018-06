Integration Ohne Klischees und Wodka

Ulm / Bernd Rindle

Die Welt ist im Wandel, nichts hat Bestand. Nicht einmal Klischees werden mehr erfüllt. Ganz ehrlich, wer rechnet denn damit, dass es auf einem russischen Fest keinen Wodka gibt? Und das zum Abschluss der deutsch-russischen Kulturtage. Allerdings sollten die ja auch zum Abbau von Vorurteilen dienen und das Miteinander fördern. Und den Horizont erweitern: „Bei Festen“, klärt Michael Joukov auf, „gibt es Wodka erst, wenn es dunkel ist.“ Angesichts der „weißen Nächte“ in seiner Geburtsstadt St. Petersburg hat der Fraktionsgeschäftsführer der Grünen mit seinem Umzug nach Ulm alles richtig gemacht. Hausgemacht war dagegen alles, was im Saal des Bürgerhauses Mitte angeboten wurde – von Blinis bis Pirogen.

Geschmeckt hat es auch Gunter Czisch – und nicht nur das Essen. „Es ist ein durchweg gelungenes Fest, bei dem es um keine politische Botschaft geht, sondern um das Zusammenleben in der Stadt, um die Gemeinschaft.“ Immerhin stellen die rund 7000 Russlanddeutschen die zweitgrößte internationale Bevölkerungsgruppe in Ulm dar, die in der Vergangenheit nicht immer im Integrationsfokus gestanden sind. Umso mehr sollen sie eingebunden werden in die Stadtgesellschaft.

Das geht über das Essen und auch über die Kunst, für die der OB als Musiker eh’ empfänglich ist. Jedenfalls war er hin und weg vom Auftritt der Sängerin Helena Goldt und ihrer Interpretation des Klassikers „Caravan“: „Das war mit russischer Seele, richtig super.“ So sieht es auch die Vorsitzende der Landsmannschaft der Russlanddeutschen in Ulm, Viktoria Burghardt: „Die drei Kulturtage waren ganz toll.“

Auch am Sport kommt man dieser Tage nicht vorbei. Obwohl sich Viktoria Burghardt selbst „nicht für Fußball interessiert“, weiß sie doch, für welche Mannschaft der Aussiedler Herz bei der Fußball-WM schlägt: „Viele haben schon Fahnen rausgehängt – und zwar beide.“