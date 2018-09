Einstein-Marathon 2018 Ohne freiwilligen Helfer geht es nicht

Ulm / Beate Rose

Beim Einstein-Marathon arbeiten 1500 Helfer mit. 20 von ihnen fahren neben den ersten Läufern mit dem Rad, andere arbeiten auf dem Münsterplatz.

Julia Laub ist die schnellste Frau des Tages. Sie rennt durch das rote, für sie gespannte Banner auf dem Münsterplatz, genießt den Beifall der Zuschauer, jubelt und stellt sich sofort den Fragen der Reporter. Doch für kurze Zeit verschwindet sie – und fällt dem etwas abseits stehenden Radfahrer Franz Aubele um den Hals: „Du bist der Wahnsinn, du bist top. Du könntest sofort beim Berlin-Marathon mitfahren“, macht sie ihm Komplimente und eilt flugs zurück zu den Reportern.

Helfer begleiten die Marathonläufer auf den letzten Metern

Der Radfahrer strahlt. Er ist einer von jenen 20, die die Läufer begleiten. Sie sind den jeweils fünf schnellsten Frauen und Männern zugeteilt, für den Marathon wie Halbmarathon. Aubele schwärmt von der „1. Frau Marathon“, wie es auf seinem Schild am Fahrrad steht, was ihn als Begleiter ausweist: „Seitdem sie 15 ist, hat sie auf das Ziel hintrainiert.“ Jetzt, mit 26, hat sie es erreicht, im Marathon die Erste zu sein. „Eine tolle Frau.“ Aubele hatte drei Stunden und neun Minuten Zeit, Julia Laub kennenzulernen. So schnell lief sie nämlich den Einstein-Marathon.

Aubele habe sie noch vor der ersten Versorgungstation in Thalfingen unter den Läufern als erste Frau erkannt, habe seinen Namen genannt, sie ihren – viel mehr wollte sie nicht sprechen. Doch auf den letzten zehn Kilometern sei sie eingebrochen. „Da habe ich zu den Zuschauern gerufen: Hier kommt die erste Frau im Marathon. Tragt sie ins Ziel!“ Die Menge habe gejubelt und die Läuferin sei dankbar gewesen. Der Rest ist Geschichte.

Motivieren, unterhalten, den Weg frei machen

Motivieren, mit Wasser versorgen, das seien die Aufgaben der Radbegleiter. So berichtet es Albrecht Roth, einer jener Radbegleiter, der den Einstein-Marathon mit am längsten unterstützt. „Manche Läufer freut’s. Ich habe schon Frauen begleitet, die wollten unterhalten werden. Die haben gesagt: Erzähl mir was von dir.“ Zu den Aufgaben der Radbegleiter gehört auch, ortsfremden Läufern den Weg anzusagen. Oder ihnen den Weg freizumachen, etwa wenn die ersten Frauen im Pulk von Männern rennen. Dann schreit Roth schon mal: „Jungs zur Seite, hier kommt die erste Frau!“ Dank der Radbegleiter erkennt nicht zuletzt der Moderator auf dem Münsterplatz, dass jetzt die schnellsten Läufer durchs Ziel kommen. Denn im Ziel kommen Marathon- wie Halbmarathonläufer teils gleichzeitig an, was mitunter ein ordentliches Gewusel ist. Mancher Schnellläufer würde ohne die Radler im Pulk untergehen.

Läufer sind die Stars

Für alle Radfahrer gilt: Die Läufer sind die Stars. Allein ihre Wünsche zählen. An ihre körperlichen Grenzen kommen die Radfahrer auf ihrer Tour nicht, sind sie sich einig.

Man kennt sich, man hilft sich. Deswegen steht Heiko Pfleiderer (32) seit sechs Uhr auf dem Münsterplatz. Doch was heißt steht? Er fährt Gabelstapler, verteilt Bierbänke und -tische in den aufgebauten Zelten, immer wieder klingelt sein Handy. Jemand kommt und sagt aufgeregt, dass bei ihm der Stromanschluss nicht funktioniere, bei einem anderen die Leuchtreklame nicht.

Bereits am Vorabend war Pfleiderer auf dem Münsterplatz und hat in Augenschein genommen, was ihn am nächsten Morgen erwartet. Er ist der Zuständige für den Aufbau am Münsterplatz. Die ganze Familie hilft mit: Seine Frau Claudia managt den Versorgungsstand am Neu-Ulmer Petrusplatz. Seine Eltern arbeiten üblicherweise am Infostand und die Schwiegereltern bei der Ausgabe der Startnummern in der Donauhalle.

Ohne Ehrenamt kein Marathon

Alle helfen, „weil man weiß, dass der Marathon ohne Freiwillige nicht funktionieren würde“, sagt Pfleiderer. Er weiß es deswegen so genau, weil er für die veranstaltende Firma „Sun-Management“ jahrelang gearbeitet hat. Inzwischen hat er den Arbeitgeber gewechselt – doch die Verbundenheit zum früheren Arbeitgeber ist geblieben. Und letztlich ist ein Grund fürs Engagement, dass „Helfen ja auch Spaß macht“. Sein Dienst endet um 17.30 Uhr. „Bis dahin ist es knackig, aber dann ist auch wirklich Schluss.“

Einen Nachteil hat sein Engagement: „Ich hab’ noch nie den Start gesehen.“ Dafür gehört mit zu den schönsten Aufgaben: „Das Zielbanner halten.“ Nämlich immer dann, wenn der Erste durchkommt.

