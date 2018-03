Telefonseelsorge Offenes Ohr auch per Mail und Chat

Ulm / Chirin Kolb

Manchmal hilft es schon, eine andere Stimme zu hören. Jemanden zu haben, dem man seine Sorgen erzählen kann, dem man seine Ängste schildern kann, der mit seinen Antworten die Einsamkeit für ein paar Minuten oder für eine Stunde unterbricht. Und sei es nur am Telefon.

Diese Rückmeldungen bekommen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge immer wieder. „Ich bin froh, dass ich mit Ihnen sprechen kann“, heißt es dann zum Beispiel. „Ich habe niemand zum Reden. Ihr seid meine Ersatz-Familie.“ Am Ende der Gespräche hören die Ehrenamtlichen oft Sätze wie: „Das Gespräch hat mich von einer Last befreit“, oder „Vielen Dank fürs Zuhören, die Geduld, die Anregungen und das Kopf waschen.“

Seit 40 Jahren wenden sich Hilfesuchende an die Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm, genauer: seit dem 2. April 1978. Damals wurde die Einrichtung gegründet, die von der Evangelischen und Katholischen Kirche getragen wird. Ihren Namen trägt die Telefonseelsorge nach wie vor zu Recht: Die meisten Ratsuchenden greifen zum Telefon. Mail und Chat werden aber immer wichtiger. Gerade Jüngere nutzen diese Medien viel häufiger und „völlig selbstverständlich“, wie Stefan Plöger sagt, der mit Renate Breitinger die Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm leitet. In der Altersgruppe bis 30 spielt das Telefon in der Kontaktaufnahme kaum mehr eine Rolle (siehe Grafik).

Die Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm verzeichnete im vergangenen Jahr 18 256 Kontakte. Häufig angesprochene Themen sind depressive Stimmungen, Probleme in den familiären Beziehungen oder in der Partnerschaft, Ängste, Einsamkeit. Mehr als ein Drittel der Anrufer nennt eine psychische Erkrankung als Grund für die Kontaktaufnahme. Auch das Alter der Anrufer spielt manchmal eine Rolle. Jugendliche reden häufiger über Schwierigkeiten in der Familie oder in der Sexualität, Ältere über körperliches Befinden und Depressionen.

In jedem zwölften Telefonat geht es um Suizidalität, berichten Breitinger und Plöger. In der Chat-Beratung machen Suizidgedanken mehr als ein Viertel aller angesprochenen Themen aus.

Ob die Ehrenamtlichen einen Anrufer vom Suizid abhalten können? Mit Gewissheit sagen lässt sich das nicht. Anrufer und Angerufener bleiben anonym und haben häufig nur einmal miteinander zu tun. Wie gut der Kontakt und das Gespräch aber tun, erfahren die Mitarbeiter häufig. „Gefragt ist, dass ich ein menschliches Gegenüber bin, das sie ernst nimmt und mit dem sie auf Augenhöhe sprechen können“, schreibt ein Ehrenamtlicher in der Broschüre, die zum 40-jährigen Bestehen der Telefonseelsorge erschienen ist. „Gefragt war nicht meine Weisheit, gefragt war meine Menschlichkeit.“

Mitarbeiter stellen zudem fest: Die Gespräche sind gar nicht einseitig. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung der Anrufer, doch aus den Gesprächen kommt etwas zurück. Der Ehrenamtliche formuliert es so: „Jedes Mal nach einem Dienst habe ich etwas mehr Demut gelernt. Und nach einigen Jahren bei der Telefonseelsorge merke ich, wie sich vieles davon in mein Leben übertragen hat.“ Er urteile nicht mehr so schnell, könne andere Vorstellungen und Lebensweisen leichter aushalten und akzeptieren und habe gelernt, „in jedem Menschen einen eigenen Menschen mit all seinen Fähigkeiten zu sehen“.

Derzeit sind 82 Frauen und Männer ehrenamtlich im Einsatz, rund um die Uhr, an jedem Tag des Jahres. Sie wurden in einer umfassenden Ausbildung auf ihren Dienst vorbereitet und werden von Renate Breitinger und Stefan Plöger während ihrer Tätigkeit begleitet, erhalten Supervision und Fortbildung. Auf die Arbeit in der Mail- und Chat-Beratung werden die Ehrenamtlichen mit einer Zusatzqualifikation vorbereitet.

Die Gespräche sind auch für die Ehrenamtlichen oft nicht einfach, die Anrufe können belastend, auch mal kränkend sein, wenn die Anrufer Ärger, Frust, Enttäuschung erst mal abladen. Dennoch entspinnen sich immer wieder bereichernde Begegnungen. Und auch den Mitarbeitern tut es gut, wenn ein Anrufer am Ende des Gesprächs sagt: „Ich drücke Sie mal von hier aus. Mir geht es jetzt viel besser.“