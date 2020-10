Keine Straßenbahnen , kaum Busse: Zum zweiten Mal in diesem Monat haben Fahrer der Stadtwerke am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen, sie fordert für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 4,8 Prozent mehr Lohn. Der Streik war angekündigt, dennoch gab es an Haltestellen vergeblich wartende Passagiere. Die SWU hatten Info-Personal eingesetzt, das aufklärte, wie man vielleicht doch noch zum Ziel kommt – denn nicht alle Verbindungen waren betroffen, da einige Fahrer bei nicht tarifgebundenen Tochterunternehmen beschäftigt sind. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 22. Oktober soll es weitere Warnstreiks geben.