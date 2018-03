Nahverkehr ÖPNV-Gebühr für alle: Idee gut, zahlen Nein

Ulm/Neu-Ulm / Nadine Vogt

Das Meinungsbild ist geteilt. Der Vorschlag vom Verein Bürgerimpulse, die ÖPNV-Tickets in Ulm und Neu/Ulm abzuschaffen und dafür eine Gebühr von jedem Bürger zu verlangen, wird kontrovers diskutiert. In den Sozialen Netzwerken finden viele die Idee gut, wollen aber, wenn sie selbst den Öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen, auch für andere nicht bezahlen.

„Gute Idee, wenn der ÖPNV dazu auch im Umland ausgebaut werden kann“, schreibt Facebook-Nutzer Wolfgang Dombrowsky. Deutlich dagegen spricht sich beispielsweise Userin Christina Schopf aus: „Ich bin in den letzten sieben Jahren kein Bus gefahren, deshalb sehe ich es nicht ein etwas zu bezahlen was ich nicht nutze. Ich habe mein Auto und bleibe auch dabei.“ User Alex Kutter schreibt: „Bescheuerte Idee. Ich zahl ja auch Bahn-Gebühren oder Taxi-Steuern.Wenn das kommt werde ich das garantiert nicht bezahlen.“ Nutzer Ringo Jürgas sichert zu: „Ich fahre zwar selten Bus, aber da wäre ich dabei.“ Der Aussage schließt sich auch Denis Gombert in seinem Kommentar an: „ÖPNV muss eigentlich kostenfrei sein“.

Neben dem Für und Wider wird in der Diskussion immer wieder der Vergleich mit den GEZ-Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gezogen. „Jedenfalls sinnvoller als die Zwangsabgabe für Rundfunk“, schreibt Manuel Nikolai Köhn. „Warum erinnert mich das an die GEZ? Ich soll was zahlen, was mich nicht interessiert?“, fragt sich Nutzerin „Ela Lu“.

Auch die Online-Abstimmung auf swp.de ist zweigeteilt. Die Zahlen schwanken: Während sich zu Beginn der Abstimmung bei rund 400 Usern eine knappe Mehrheit gegen den Vorschlag aussprach, kippte das Stimmungsbild mittlerweile zu Gunsten der Gebühr für alle. Die beiden Varianten halten sich die Waage, ein kleiner Prozentanteil ist unentschlossen.

Die Idee: Ticketlos durch Ulm Bahn und Bus soll rund um die Uhr ticketlos nutzbar sein. Das ist der Vorschlag des Vereins Bürgerimpulse. Gratis ist der ÖPNV aber nicht. Alle Ulmer und Neu-Ulmer finanzieren ihn über eine obligatorische Nahverkehrsumlage, wobei eine soziale Komponente greift: Kinder, Studenten, sozial Schwache und Rentner sind befreit.

Die Zahlen: 17 Euro im Monat

Bei 170.000 Einwohnern der Doppelstadt gehen die Initiatoren des Vereins Bürgerimpulse von 70.000 Befreiungen aus. Es bleiben 100.000 Menschen, die sich die Kosten von rund 20 Millionen Euro teilen. Pro Kopf und Jahr kommt man so auf einen Betrag von 200 Euro – beziehungsweise 16,66 Euro im Monat.