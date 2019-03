Für den letzten Ausstellungsmonat der Körperwelten verlängern die Veranstalter die Öffnungszeiten.

Wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung bekannt gaben, sind ab April die Körperwelten im Blautal-Center länger geöffnet: Donnerstag und Samstag bis 20 Uhr (letzter Einlass um 19 Uhr). Das gelte auch über die Osterfeiertage.

An den restlichen Wochentagen bleibt es bei den regulären Öffnungszeiten von Montag bis Mittwoch, 9 bis 18 Uhr und Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Körperwelten Ulm 2019 Das sind die Highlights der Körperwelten im Blautalcenter Am Freitag hat die berühmte Ausstellung Körperwelten im Ulmer Blautalcenter eröffnet. Wir waren dabei und verraten euch, was ihr unbedingt sehen müsst.

Im Mai ist Schluss mit den Körperwelten in Ulm

Grund für die Verlängerung sei der hohe Besucherandrang. Am 5. Mai 2019 schließt die Ausstellung ihre Türen in Ulm, bevor sie nach Freiburg weiterzieht. Dort sind die Plastinate ab 17. Mai in der Messe zu sehen.

Gruppentickets sind ab 9 Euro zu haben, Einzeltickets ab 13 Euro. Kaufen könnt ihr diese unter www.reservix.de, telefonisch unter 01806 700 733 und an der Tageskasse vor Ort.

Blautal-Center Körperwelten der Tiere kommt nach Ulm Es wird tierisch im Blautal-Center: Ende Mai eröffnet die Ausstellung „Körperwelten der Tiere“ in Ulm.

