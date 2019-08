Romantische Komödie über einen Fotografen in Mumbai und dessen verhängnisvolles Treffen mit einer Unbekannten.

Rafi arbeitet als Fotograf von Touristen auf den Straßen von Mumbai und kann sich damit mit Müh und Not über Wasser halten. Zusätzlichen Stress verursacht ihm zudem seine Großmutter, die ihn zur Heirat drängen will und sich dafür auch bereits selbst auf die Suche nach einer geeigneten Braut gemacht hat. Um ihren Bemühungen und ihrem angedrohten Hungerstreik endlich einen Riegel vorzuschieben, zeigt Rafi der alten Dame schließlich ein Foto der schüchternen Fremden Miloni. Natürlich will seine Oma diese gebildete Frau aus gutem Hause, die in Wahrheit eine Studentin aus der Mittelklasse ist, auch kennenlernen und so und macht Rafi Miloni sie erneut ausfindig und überzeugt sie sogar, sich als seine Verlobte namens Noorie auszugeben. Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe entsteht unerwartet eine besondere Verbindung zwischen den zwei Menschen, die sich eigentlich vollkommen fremd sind.

Der arme Straßenfotograf Rafi ist immer an Mumbais berühmtesten Wahrzeichen dem „Gate to India“ anzutreffen. Dort fotografiert er nichts ahnende Touristen, schüchterne, frisch verliebte Paare und glückliche Familien. Mit seinen wenigen Ersparnissen unterstützt er seine Großmutter, die ihn ständig dazu drängt, endlich eine Frau zum Heiraten zu finden. Eines Tages droht sie, ihre Medikamente abzusetzen, sofern er weiter alleine bleibt. Als Antwort darauf schickt Rafi ihr das Foto einer jungen Frau, das er auf der Speicherkarte seiner Kamera gefunden hat. Es dauert nicht lange und seine Großmutter lässt ihn wissen, dass sie sich darauf freue, seine Freundin bald kennenzulernen. Somit bleibt dem Fotografen nicht viel Zeit, um die unbekannte Frau zu finden. Miloni ist eine ausgezeichnete Studentin und lebt das völlig gegenteilige Leben von Rafi. Denn sie wohnt nicht im Mumbai der Arbeiterklasse, sondern in der aufstrebenden Mittelklasse der Stadt. Auch sie soll bald heiraten, doch bei dem Unterfangen stellt sich Miloni nicht sehr geschickt an. Als sich die Wege der beiden Außenseiter kreuzen, entwickelt sich eine Liebesgeschichte, wie sie nicht stattfinden dürfte...

Photograph - Ein Foto verändert ihr Leben für immer Kaufen Sie Ihre Kinokarten online! Karten bestellen www.dietrich-theater.de Kartenservice: 0731/9855598 Kartenservice: www.arthaus-kinos-ulm.de Kartenservice: 0731/9855598 Kartenservice: