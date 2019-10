Die 24-jährige Schauspielerin Maria Ehrich ist Anfang 2018 an einem Punkt angekommen, in dem es sie danach drängt, einmal etwas ganz anderes zu machen, als nach Drehterminen und Filmskripten zu leben: Gemeinsam mit ihrem Freund Manuel Vering, dem Journalisten und Filmemacher, geht sie auf eine abenteuerliche Reise. In einem alten VW Käfer fahren sie 20.000 Kilometer durch Nordamerika. Sie berichten von Menschen, die die Welt verändern wollen, und von inspirierenden Momenten, aber auch von den Belastungen, an denen beinahe ihre Beziehung zerbrach.

Schauspielerin Maria Ehrich und Journalist Manuel Vering begeben sich Anfang 2018 auf eine Weltreise, die sieben Monate dauern soll. Dabei legen sie mit einem alten VW Käfer, in dessen aufklappbarem Dachzelt sie schlafen, über 20.000 Kilometer zurück und reisen von Mexiko bis nach Neufundland. Maria spielt seit ihrem 16. Lebensjahr oft Rollen von Frauen und Mädchen, die eine starke Entwicklung durchleben. Auf dieser Reise will sie nun selbst eine solche Entwicklung erleben und ganz neue Impulse bekommen, um ihre Figuren weiterhin glaubhaft spielen zu können. Aber auch ein anderer Anreiz steckt hinter diesem Abenteuer: Maria will einfach mal raus aus dem Filmgeschäft und den durchgeplanten Dreharbeiten und über den Tellerrand schauen. Für die Reportage, die das Duo über die eigene Reise machen will, besuchen sie unterwegs vor allem solche Menschen, die in der Welt etwas bewegen wollen und mit großer Leidenschaft für ihre Ziele kämpfen.

Leaving the Frame ab dem 03.10. im Obscura Ulm