ALL I NEVER WANTED erzählt die Geschichte von vier Frauen, die um ihren Platz in der heutigen Mediengesellschaft kämpfen. Das Model Nina (17), lässt für die Chance auf einen Karrierestart in Mailand ihr Abi sausen. Die Modewelt bringt sie an die Grenzen ihrer Werte. Die TV-Serienheldin Mareile (42), wird durch eine Jüngere ersetzt und muss sich am Provinztheater neu behaupten. Das Regieduo Annika und Leonie macht einen Dokumentarfilm über Nina und Mareile. Sie müssen sich entscheiden, ob sie sich für Geld korrumpieren lassen um ihrem Film zum Erfolg zu verhelfen. Am Ende steht die Erkenntnis: Wo die Eitelkeit anfängt, hört der Verstand auf.

Die Filmemacherinnen Leonie Stade und Annika Blendl spielen sich in ihrem Doku-Drama selbst und begleiten für ihren Film das 17-jährige Model Nina, die alles auf eine Karte setzt und für ihre Karriere das Abitur sausen lässt. Doch damit sie weiterhin in der glitzernden Welt arbeiten kann, muss sie ihre geltenden Moralvorstellungen außen vor lassen. Auch die Mittvierzigerin Mareile muss ihr Leben umstellen, nachdem ihre Rolle in einer Serie gestrichen und durch eine jüngere Schauspielerin ersetzt wurde. So beobachten die Regisseurinnen ihre Protagonistinnen dabei, wie sie sich für ihre Karriere aufgeben, den Anforderungen der Branche anpassen und ein perfektes Abbild ihrer selbst erschaffen. Annika und Leonie wollen, dass ihr Film erfolgreich wird, doch sind sie bereit, für das große Geld Grenzen zu überschreiten? Sie fragen sich, wie sich die permanente Selbstdarstellung auf die Gesellschaft auswirkt und setzen sich mit dem Thema auf satirische Weise auseinander. (Quelle: Filmstarts)

All I Never Wanted ab dem 22.12. im Obscura Ulm.

