Am Sonntag sollte die Kreuzung am Theater wegen Bauarbeiten an den Schienen gesperrt werden. Doch sind auf die kommenden Sonntage verlegt worden.

Das freute die Autofahrer: Am Sonntag hatte es an der Kreuzung am Theater doch keine Sperrungen gegeben und der Verkehr rollte meistens – auch von der Wengengasse aus in die Neutorstraße, was laut Ankündigungen von Seiten der Stadt Ulm gar nicht hätte möglich sein sollen.

Bauarbeiten auf kommende Sonntage verschoben

Doch die Arbeiten an den Schienen und damit auch am Asphalt werden komplett auf die beiden kommenden Sonntage verlegt. Am Sonntag waren zwar Bauarbeiter an der Kreuzung beschäftigt, jedoch nur sechs Mann von der Firma SPL, die die Oberleitung der Straßenbahnen herrichteten. „Wir machen alles stromfest und sorgen dafür, dass keine Kabelenden runterhängen“, schilderte Obermonteur Holger Villgrattner. Damit die Männer arbeiten konnten, waren zwei Sicherheitsleute beschäftigt, Autos und Busse bei Bedarf mit Flaggen einzuweisen. Doch am Nachmittag hatte sich auch das erledigt. Die Monteure genossen den Rest des Sonntags – und Autofahrer hatten freie Fahrt.

