In Corona-Zeiten heißt es: Zuhause bleiben. Doch manche Menschen haben kein Zuhause. Zu ihnen gehört Thorsten Kempler. Der 36-Jährige ist drogenabhängig und wohnungslos. Am Dienstag sitzt er zusammen mit vier weiteren Männern im Aufenthaltsraum des Obdachlosenheims in der Ulmer Frauenstraße. ...