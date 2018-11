Verwaltung OB wollen Weichen im Nahverkehr stellen

Ulm/Neu-Ulm / Chirin Kolb

Die beiden Städte wollen bei Mobilität und Stadtentwicklung enger zusammenarbeiten. Die Oberbürgermeister Gunter Czisch und Gerold Noerenberg haben in der gemeinsamen Sitzung des Gemeinde- und Stadtrats eine Erklärung vorgelegt, in der sie Handlungsfelder abstecken und Ziele definieren.

Stadtentwicklung Czisch und Noerenberg wollen möglichst klimaneutrale und emissionsarme Lösungen für die Innenstädte, Breitbandausbau und digitale Offensiven.

Fahrverbote Beide Städte wollen alles unternehmen, um Fahrverbote zu vermeiden. Eine städteübergreifende Arbeitsgruppe soll ein gemeinsames Mobilitätskonzept entwickeln.

Nahverkehrsplan Ulm und Neu-Ulm wollen einen gemeinsamen Nahverkehrsplan auf den Weg bringen. „Dies setzt voraus, dass beide Städte Aufgabenträger und selbstständige Partner auf Augenhöhe sind“, heißt es in der Erklärung. Der Nahverkehr ist in der Nuxit-Debatte eines der großen Argumente für die Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm. Czisch will sich in diese Debatte nicht einmischen, sagt aber: „Beide Städte wollen beim Thema Nahverkehr auf dem Fahrersitz sitzen.“ So könne es passgenaue Lösungen für Ulm und Neu-Ulm geben.

E-Busse Zwischen dem Zentralen Busbahnhof Ulm (ZOB) und dem Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) Neu-Ulm soll es in Kooperation mit Evobus eine Busreferenzstrecke geben für batteriebetriebene E-Busse. Durch die Referenzstrecke und den Einsatz von Hybrid-Bussen sollen die Emissionen verringert werden. Zudem ist der Einsatz eines Pendelbusses zwischen ZOB und ZUP geplant. Er könnte es ermöglichen, dass bayerische Buslinien in Neu-Ulm enden und nicht mehr in Ulm.

Straßenbahn Die neue Linie 2 sei „das E-Mobilitätsprojekt für die Doppelstadt“, heißt es. Einem weiteren Ausbau seien aber „durch die Finanzierung und die Förderung durch Bund und Land Grenzen gesetzt“. Der Nahverkehr soll aber verbessert werden.

Fahrradverleih Die SWU sollen den Aufbau eines Fahrradverleihsystems und eines Carsharing-Angebots prüfen.

Über die einzelnen Punkte sollen die Stadträte in den nächsten Monaten diskutieren. Mit der Erklärung sei es beiden OB darum gegangen, „ein Zeichen zu setzen“, sagte Norerenberg. „Wir wollten damit einen Aufschlag machen“, ergänzte Czisch. „Wir müssen darüber jetzt nicht diskutieren.“

Das wollten die Ulmer und Neu-Ulmer Stadträte auch gar nicht. Im Gegenteil. Für sie kam die Erklärung völlig aus dem Nichts. „Dieser Punkt steht nicht auf der Tagesordnung und wurde im Ältestenrat auch nicht vorbesprochen“, bemängelte Erik Wischmann (FDP).

Richard Böker (Grüne) bemängelte, es sei auf dem in der Sitzung verteilten Papier nirgends erkennbar, dass es sich um eine Erklärung der Oberbürgermeister handele. Vielmehr lese es sich so, als ob Gemeinde- und Stadtrat die Erklärung formuliert hätten. Da gebe es aber Diskussionsbedarf. Böker nannte ein Beispiel: Noerenberg habe sich doch gerade in der SÜDWEST PRESSE gegen die Straßenbahn ausgesprochen – was der Neu-Ulmer OB dementierte.