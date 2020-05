Der amtierende Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler wird für die anstehende OB-Wahl erneut antreten. Das hat der 53-Jährige in der Gemeinderatssitzung am Montagabend erklärt. Die Wahl des Oberbürgermeisters findet am 18.10.2020 statt.

Seit Ende der Neunziger Jahre Kommunalpolitiker

Der Kommunalpolitiker war bereits von 1999 bis 2012 Bürgermeister der Gemeinde Remshalden im Rems-Murr-Kreis, ehe er im September 2012 in Biberach an der Riß im ersten Wahlgang zum dortigen Oberbürgermeister gewählt wurde.