Kommunalpolitik OB hört sich Klagen der Lehrer an

Lehr / Bernd Rindle

Falls jemand zu Amtsneid neigen sollte, Obacht: Ein Oberbürgermeister hat auch am Wochenende feste Termine. Gunter Czisch beispielsweise muss samstags immer „auf den Recyclinghof und Getränke holen“. Da der Dienst am Bürger dem an der Familie nicht nachstehen soll, ist eine enge Taktung gefragt, wenn vorher ein Stadtteilspaziergang ansteht, wie jetzt in Lehr. Da kann es schon mal passieren, dass die gereichte Weißwurst kalt wird.

Was Czisch nicht kalt ließ, waren die Gespräche mit den Lehrern, die ihrerseits das Angebot annahmen, beim Flanieren den Menschen hinter dem Amt kennen zu lernen und ihm auf Augenhöhe zu übermitteln, wo im Stadtteil der Schuh drückt. Auch wenn der allgemeine Schmerzpegel andernorts höher sein mag, treibt auch die Bewohner von Ulms Norden einiges um.

Was sie – abgesehen vom Lärm auf der B 10, „den wir schon ewig auf der Agenda haben“ – vor allem plagt, ist der Verkehr von und zur Wissenschaftsstadt, sagte Ortsvorsteher Dietmar Wegerer. Weil sich die Pendler stets den „subjektiv günstigsten Weg“ suchten, werde Lehr „zum Flaschenhals“.

Dass dies auch in Parkproblemen, gerade im Bereich des Gebiets Wengenholz, zum Ausdruck kommt, ist dem Oberbürgermeister nicht entgangen. Der versicherte, „die Auswüchse reduzieren“ zu wollen – mittels Parkscheiben. Und man will „geeignete Maßnahmen“ ergreifen gegen Raser. Um die Sicherheit auf der Mähringer Straße zu erhöhen, werden eine adäquate Beleuchtung und ein Zebrastreifen kommen. Die Friedhofs-Sanierung soll ebenfalls noch heuer über die Bühne gehen.

Ansonsten nutzte der OB die Gelegenheit, das als vorbildlich hervorzuheben, was in Ortsteilen wie Lehr gute Übung sei: das Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement und die gegenseitige Übernahme von Verantwortung. „Das ist der Kitt, der eine Stadtgesellschaft zusammenhält.“