Kreisfreiheit Nuxit-Bündnis widerspricht den Anwälten

Neu-Ulm / edru

Klaus Rederer zieht Gutachten in Zweifel und wendet sich mit einem offenen Brief an die Neu-Ulmer Stadträte.

Klaus Rederer, Sprecher des Bündnisses „Nuxit? – So geht’s net!“, und FWG-Kreisrat Jürgen Bischof, Sprecher der Charme-Offensive „NUr gemeinsam“, wenden sich in offenen Briefen an den Stadtrat, der am Mittwoch abstimmen wird, ob das Bürgerbegehren zum Nuxit zulässig ist. Wie berichtet, empfehlen zwei von der Stadt Neu-Ulm beauftragte Kanzleien, das Bürgerbegehren als unzulässig abzulehnen. Die Bemühungen, mit den „bezahlten Auftragsgutachten eine Unzulässigkeit oder gar Rechtswidrigkeit des Bürgerbegehrens zu konstruieren, sind erheblich, an manchen Stellen fast rührend“, schreibt Rederer. Und Bischof sieht eine „einseitige und extrem kleinliche Auslegung der rechtlichen Bestimmungen“.

Rederer und Bischof widersprechen der Darstellung eines Gutachters, dass der Stadtrat gar nicht anders könne, als das Bürgerbegehren abzulehnen. Rederer: „Das widerspricht jeder Erfahrung politischer Entscheidungsfindungsprozesse in Bayern.“ Auch das Ändern der Fragestellung beim Bürgerbegehren könne nicht zur Unzulässigkeit führen, schreiben beide. Die 580 für ungültig erklärten Unterschriften, die die FWG und die FDP gesammelt haben, sind für Rederer kein Thema mehr: Gestern wollte er weitere 37 Stimmen nachreichen, so dass das Quorum seiner Meinung nach mit mehr als 2615 Unterschriften erfüllt sei.

Bischof vermisst bei den Gutachten der Stadt eine „wohlwollende Prüfung im Sinne der Bürger“. Die von der Stadt eingeschaltete Münchner Kanzlei Labbé und Partner habe auch den Landkreis beim Bürgerentscheid zum Erhalt der Geburtshilfe in Illertissen beraten. Damals sei der Anwalt zu der Erkenntnis gekommen, dass man Bürger ohne besondere Verwaltungskenntnisse nicht bei der Ausübung der direkten Demokratie behindern dürfe, schreibt Bischof. Ob diese Gutachten als Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat geeignet sind, ziehen Rederer und Bischof in Zweifel.