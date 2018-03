Bauarbeiten Nur noch eine Ampel für Fußgänger

Ulm / cl

Am kommenden Sonntag, 25. März, wird von etwa 8 Uhr an bis zum späten Nachmittag eine neue, barrierefreie Querungsmöglichkeit über die Friedrich-Ebert-Straße und die Straßenbahntrasse hergestellt. Dieser zwölf Meter breite, mit einer Ampel ausgestattete Überweg befindet sich auf Höhe der Bäckerei Betz, teilt die Stadt mit. Weil gleichzeitig die nördliche Ampel vor dem Gebäude Bahnhofplatz 7 und die südliche Ampel auf Höhe C&A abgebaut werden, ist dies in Zukunft für Fußgängerinnen und Fußgänger der einzig zulässige Weg zwischen Innenstadt, Steig 1 und Hauptbahnhof. Während des Umbaus am Sonntag werden alle Ampelanlagen außer Betrieb sein. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht.