Umfrage Nur noch ein Viertel kommt per Auto zum Campus

Ulm / Christoph Mayer

„Wie Studierende ihre Hochschule erreichen“ ist das Thema einer Studie des gemeinnützigen Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) mit Sitz in Gütersloh, das vor allem für seine Hochschulrankings bekannt ist. Das Papier beleuchtet die von Studenten für den Weg zu ihrer Hochschule genutzten Verkehrsmittel und vergleicht dabei die Jahre 2003 und 2018. Schriftlich befragt worden waren nach CHE-Angaben jeweils knapp 150 000 angehende Akademiker in grundständigen Studiengängen. „Wie legen Sie im Normalfall während des Semesters den Weg von der Wohnung zur Hochschule zurück?“

Hervorstechendes Ergebnis der Analyse ist ein deutlicher Rückgang der Nutzung von Auto, Motorrad und Co. Hatte im Jahr 2003 noch ein gutes Drittel der Studenten (36 Prozent) angegeben, im Normalfall mit dem Kfz zur Hochschule zu fahren, waren es 2018 nur noch 25 Prozent.

In der Auflistung einzelner Universitäts- und Hochschulstädte fällt die Entwicklung in Ulm besonders ins Auge. Dort sank die Kfz-Nutzung im Vergleichszeitraum sogar um über 20 Prozentpunkte, während die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel um gut 18 Prozentpunkte zunahm. Kamen 2003 noch fast 48 Prozent der Studenten mit dem Auto, waren es 2018 nur noch etwa 27 Prozent. Der große Rest bevorzugte den öffentlichen Nahverkehr, das Rad oder kam sogar zu Fuß. Befragt worden waren dazu jeweils etwa 650 Studierende aus Ulm.

Studie nennt keine Gründe

Gründe für die in Ulm besonders signifikante Trendwende nennt die Studie nicht – entsprechende Recherchen hätten die Mitarbeiter der Projektgruppe wohl auch zeitlich überfordert. Vermutlich hängt die Entwicklung aber vor allem mit dem Wegfall zahlreicher Parkplätze auf dem Uni-Campus infolge des Chirurgie-Neubaus sowie mit der generellen Einführung von Parkgebühren vor sechs Jahren zusammen. Denn dass Ulmer Studenten deutlich umweltbewusster geworden sind als ihre Kommilitonen in anderen Städten, ist nicht anzunehmen – zumal die Uni Ulm auf einem Berg liegt. Mit Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie 2 auf den Campus im Dezember dieses Jahres dürfte die Zahl der ÖPNV-Nutzer wohl noch einmal deutlich ansteigen.

Am häufigsten mit dem Auto zur Hochschule fahren übrigens Studierende in kleinen Hochschulorten wie Wetzlar, Iserlohn oder Minden. Dort liegt die Quote bei jeweils rund 80 Prozent. In den Millionenstädten Berlin, Hamburg und München mit ihrem Top-Nahverkehrsangebot dagegen nutzen jeweils deutlich mehr als 80 Prozent der Studierenden öffentliche Verkehrsmittel für den Weg zu ihrer Alma Mater.