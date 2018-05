Eiscafés Da Venezia Nur mit Eis ist der Sommer toll

Neu-Ulm / Tanja Miller

Was ist ein Sommer ohne Eis? Für den Italiener Massimiliano Lombardi, Besitzer des Eiscafés Da Venezia am Petrusplatz, eindeutig ein schlechter. Das sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen und fügt hinzu, dass er alle Eissorten hat, die das Herz begehrt. Besonders stolz ist er auf seine neueste Kreation „Da Venezia“, die er selbst entwickelt hat. Es ist eine Mischung aus Krokant, Amarena, Vanille und Schokostücken. Abgeschmeckt wird das Ganze mit einem sizilianischen Sirup. Welcher, das ist bleibt geheim.

„Wichtig ist mir bei all meinen Sorten, natürliche Produkte aus der Region zu verwenden“, sagt der 36-Jährige. Morgens um sieben Uhr, beginnt er mit der Herstellung. Die Grundzutaten für jedes Eis sind pasteurisierte Milch, die jeden Morgen geliefert wird, und Zucker. Somit produziert er jeden Tag frisches Eis, das zwischen Minus 15 und 17 Grad gekühlt wird.

Im Angebot sind Standard­produkte wie Stracciatella oder Erdbeere. Zusätzlich mischt der Eisverkäufer Jogurt mit Ingwer-Orange, bald möchte er Waldbeere ausprobieren. Exotisches wie Weißwurst kommt bei ihm nicht in die Auslage. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Currywurst-Eis schmecken soll.“

Da empfiehlt der Italiener lieber seine eigenen Sorten. „Ich mag sie alle, außer Málaga, wegen des Rums. Denn ich trinke keinen Alkohol.“ Zusätzlich bietet er 32 verschiedene Eisbecher an. Gutes Eis erkennen die Gäste laut Lombardi an der cremigen Konsistenz und wenn Erdbeere noch nach Erdbeere schmeckt: „Eine sahnige Kugel ist nicht frisch. Die Sahne überdeckt nur den Geschmack.“

An schönen Tagen verkauft er zwischen 100 und 125 Kilogramm Eis. Von Montag bis Freitag möchten die meisten Gäste ihre Kugeln im Becher serviert bekommen. Am Wochenende halten sich Waffel und Becher die Waage. Und was bietet Lombardi, wenn es draußen fast genauso kalt ist, wie das eigene Eis? „Dann gibt es drei Kugeln mit warmen Pudding.“