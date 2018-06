Fußball Nur lange Gesichter nach WM-Aus

Ulm/Neu-Ulm / swp

Zugeschaut haben alle – beim Public Viewing, auf der Feuerwache, in der Tierpension. Dort weinten sogar die Hunde.

Lange Gesichter: Als das zweite Tor für Südkorea fällt, verlassen zahlreiche Deutschlandfans den Münsterplatz. Wer bleibt, sitzt auf dem Boden oder starrt ungläubig auf die Leinwand: WM-Aus nach der Vorrunde, damit hat wohl keiner im Entferntesten gerechnet.

Selbst bei der Neu-Ulmer Feuerwehr nicht. Na gut, in der Hauptwache an der Zeppelinstraße war die Stimmung von Anfang an nicht gerade feurig. Um 16 Uhr haben sich acht Mann vom Bereitschaftsdienst im Aufenthaltsraum im ersten Stock versammelt – alle auf Sesseln fläzend. Auf dem Flachbildschirm sitzt ein Plüsch-Elch mit schwarz-rot-goldener Brust, an der Wand hängen zwei zerknautschte Deutschlandtrikots. Zu emotionalen Ausbrüchen neigt hier niemand, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Mannschaft in der Defensive zu viel anbrennen lässt. Erst in der Halbzeitpause kommt Bewegung in die Brandschutztruppe: ab zum Rauchen in den Hof!

Bei Snacks und alkoholfreien Getränken schauten sich rund 100 Mitarbeiter der Stadtwerke in der Karlstraße das Trauerspiel an. Allerdings galt dies nicht als Arbeitszeit, vor dem Kick war Ausstempeln angesagt, Bus- und Tramfahrer mussten die Schicht mit Nicht-Fußballfans tauschen.

Auch die Französische Bulldogge „Emma“ und der Leonberger-Mix „Chui“ fanden das Spiel zum Gähnen. Sie hatten es sich im Hundehotel „Residenz am Wald“ zwischen Eggingen und Erbach auf ihrem Zimmer mit TV als Pensionsgäste bequem gemacht. „Das ähnelt der Atmosphäre Zuhause und bringt vor allem nachts Ruhe rein“, sagt Hundetrainer Manuel Klauer. Er selbst saß nicht mit auf dem Sofa, denn er hatte einen wichtigen Kundentermin.

Zum Haare raufen

Kaum Kunden gab es im Media Markt, obwohl ein Kunstrasenschuhabstreifer und Deutschlandflaggen im Eingangsbereich den Weg zur Fernsehmeile in der Glacis-Galerie wiesen. Und die Mitarbeiter? Sie rauften sich vor den Bildschirmen die Haare.

Am Boden war die Stimmung auch beim Bodenspezialisten Uzin Utz im Donautal. Obwohl die Mitarbeiter dort Arbeit und Fußball kombinieren können. In der Kantine hat das Unternehmen für die WM-Zeit einen großen Bildschirm aufgestellt. Aber wer will jetzt noch schauen?

Auch im Ulmer Rathaus machen sie das Elefantenspiel: Rüssel runterhängen nach dem Debakel. OB Gunter Czisch hatte eine sportliche Pause zwischen zwei Sitzungen angeregt und in den Kleinen Sitzungssaal geladen, wo der Fernseher lief. Für diese WM wohl zum letzten Mal.

Nicht nur Özil, Kroos und Reus hatten die Haare schön. Beim Ulmer Friseur Femiasque konnten sich Kunden die Haare schneiden lassen und dabei das Spiel ansehen. Glücklicherweise stand das Waschbecken genau richtig – für die Tränen danach.