Kommentar Hans-Uli Mayer zur Entwicklung bei der Kriminalität Nur harte Fakten zählen

Ulm / Hans-Uli Mayer

Die Zahlen sind so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr. Doch so sehr sich Polizeipräsident Christian Nill darüber freut, so wenig traut er selber dem Frieden. Aber nicht etwa, weil er seiner Statistik oder gar der allgemeinen Entwicklung misstrauen würde. Vielmehr stimmen ihn seine zunehmenden Erfahrungen nachdenklich, dass in bestimmten Situationen und in speziellen Bereichen die harten Fakten nicht mehr viel zählen.

Das war auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 so. Und das war seiner Ansicht nach auch bei der Debatte um die Vorkommnisse in der Bahnhofstraße so. Zum Thema Flüchtlinge gibt sich heute noch mancher die Blöße, in der Sprache von 2015 zu agitieren. Und in puncto Kriminalität wird man befürchten müssen, neben dem Begriff der „Lügenpresse“ bald womöglich auch auf den der „Lügenpolizei“ zu stoßen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

Dabei sollten wir uns alle darüber freuen, dass es weniger Straftaten gibt, vor allem in weniger Wohnungen eingebrochen wird und die Polizei immer mehr Straftaten aufklärt. Probleme bleiben noch genug. Aber nur wenn man sich denen auf Basis der Faktenlage nähert, können sie auch gelöst werden. Und dafür bietet diese Kriminalstatistik eine gute Grundlage.