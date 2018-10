Leitartikel Ulrike Schleicher zum endlosen Thema Fanprojekt Nur ein Minimal-Beschluss

Ulrike Schleicher

Auch der Mitarbeiter der bundesweit arbeitenden Koordinierungsstelle Fanprojekte (KOS) kann sich nicht erklären, warum ein Fanprojekt in Ulm seit Jahrzehnten auf der Ersatzbank landet. Was er nicht versteht, verstanden auch einige Ulmer Stadträte am Mittwoch nicht, nachdem der Tagesordnungspunkt „Fanproblematik beim SSV Ulm 1846 Fußball“ im Ausschuss für Bildung und Soziales abgehandelt worden war.

Ihre berechtigte Frage: Warum will die Verwaltung das Projekt wieder verschieben? Jetzt, nachdem es der Verein selbst wünscht und für notwendig erachtet. Ein Projekt, das die Kommune erstens geringfügig Geld kostet. Denn bezahlt wird das rund 160 000 teure Projekt zur Hälfte vom DFB sowie jeweils einem Viertel von Land und Stadt. Ein Projekt, das zweitens der Prävention dient. Mit Hilfe zweier Streetworker soll verhindert werden, dass aus jugendlichen Fans einmal gewaltbereite und rechtsgerichtete Hooligans werden. Was daran schlecht sein soll, erschließt sich nicht – und wurde von Seiten der Verwaltung, die sich auf Analysen der Ulmer Polizei stützt, auch nicht erklärt.

Statt dessen wird argumentiert wie seit Jahren: Nur 40 Prozent der Fans stammten überhaupt aus dem Stadtgebiet. Genauso viele seien aus dem benachbarten Bayern. Und, nein, eine Anfrage, ob sich die Neu-Ulmer beteiligten, sei der Mühe nicht wert, sagte Bürgermeisterin Iris Mann. Zum schlechten Schluss: Die Zielgruppe fehle. Es gebe vor Ort nicht genug Kinder und Jugendliche, mit denen man arbeiten könne, betonte der szenekundige Polizist Manfred Mayer. So als seien die derzeit 160 problematischen Ulmer Fans – 80 sollen gewaltbereit sein, 80 gewaltsuchend – vom Himmel gefallen. So als handle es sich dabei nicht um Männer, die vor zehn Jahren, als in Ulm schon einmal ein Fanprojekt diskutiert worden war, noch Jugendliche waren. Selbst Mayer sprach von „Nachwuchs“ bei den Ultras. Und klar ist, ein Aufstieg in die Dritte Liga würde auch mehr Hooligans bedeuten.

Der fast einstimmige Beschluss der Räte, dass die Verwaltung bis zum Juni 2019 ein Konzept vorlegt, ist das Minimum. Denn dann steht noch kein Träger fest, sind keine Sozialarbeiter, keine Räume gefunden und keine Anträge gestellt. SSV-Vorstand Thomas Oelmayer versuchte, es positiv zu sehen: „Besser als nichts.“ Nur – fast so weit war die Stadt schon vor Jahren. Passiert ist nichts.