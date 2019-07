Nach der Grundsteinlegung im Juni 2018 eröffnet das Klinikhotel „Recover“ nach nur einjähriger Bauzeit. Am 27. Juli starten die RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm am Oberen Eselsberg zum Auftakt mit einem „Tag der offenen Tür“. „Das Klinikhotel steht für Rehabilitation und Erholung auf anspruchsvollem Niveau“, erklärt Matthias Gruber, Geschäftsführer des RKU.

Die Idee für das Bauvorhaben ergab sich aus dem Klinikalltag. „Durch neue, schonende Operationsmethoden und einer gleichzeitig schnellen Mobilisation verkürzt sich die Verweildauer von Patienten in der Orthopädischen Universitätsklinik am RKU, so dass schon früh mit der geeigneten Rehabilitation begonnen werden kann“, sagt Prof. Dr. Heiko Reichel, Ärztlicher Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik am RKU.

„Diesen Patienten wollen wir im direkten Anschluss einen möglichst angenehmen und erholsamen Aufenthalt anbieten“, sagt Dr. Rainer Eckhardt, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Integrierte Rehabilitation (ZIR) am RKU. „Denn zum Gesundwerden gehört auch das Wohlfühlen.“

„Absoluter Mehrwert für Patienten“

Spitzenmedizin und eine fachlich kompetente Anschlussheilbehandlung stehen im Einklang mit allen Vorzügen eines Hotels. Das einzigartige Konzept richtet sich gleichermaßen an privat und gesetzlich versicherte Patienten. Dabei stellt die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Therapeuten, Pflegekräften und Hotelfachkräften für die Patienten einen absoluten Mehrwert dar, betont Dr. Rainer Eckhardt.

Die erste Anlaufstelle für Patienten und Gäste markiert die Rezeption im Klinikhotel – eine wichtige Schnittstelle zwischen Pflege, Arzt und Hotel. Patienten sollen von Beginn an eine ganzheitliche, serviceorientierte, medizinische und pflegerische Betreuung erfahren. „Die Rezeption bietet den Patienten Sicherheit und eine lückenlose Versorgung und ist 24 Stunden an 7 Tagen besetzt“, erklärt Geschäftsführer Matthias Gruber das neuartige Konzept.

Umgeben von schönen Spazierwegen, grenzt das Recover Klinikhotel südlich an das Hauptgebäude des RKU an. Das Haus verfügt über 51 Zimmer, davon 45 Komfort-Einzelzimmer und 6 Deluxe-Zimmer mit zusätzlichem Wohnbereich und eigener Kochzeile. Diese Zimmer befinden sich in der obersten Etage des Hotels und bieten einen weitreichenden Ausblick auf die umliegende Natur. Alle Zimmer wurden barrierefrei geplant, die Deluxe-Zimmer sind zusätzlich uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar.

Auch für Patienten mit weiterer Anreise ist gesorgt. Ein Zustellbett für eine Begleitperson ist

in allen 51 Zimmern ohne weiteres möglich. Die Einrichtung der Zimmer ist in warmen Sand- und Erdtönen gehalten und wird durch lebendige rote Farbelemente ergänzt. Die unterschiedlichen Etagen sind verschiedenen Künstlern gewidmet.

Im Erdgeschoss des Klinikhotels gibt es einen teilbaren Multifunktionsraum, in dem die morgendlichen Besprechungen des Ärztlichen Direktors mit seinem interdisziplinären Team stattfinden. Dieser Raum soll zukünftig auch für Tagungen, Vorlesungen, Patientenveranstaltungen und andere Events genutzt werden. In Zusammenarbeit mit den Architekten ‚Drees und Sommer‘ aus München, dem Generalbauunternehmen ‚Glass‘ aus Mindelheim und unserem Innenausstatter ‚Deeken Raumconzepte‘ aus Sögel wurde das Hotel mit besonderem Flair gebaut.

„Wir führen uns immer wieder vor Augen, wen wir vor uns haben“

„Das Hotel bietet anspruchsvolles Wohnen, weg von der Krankenatmosphäre, hin zu einem

Wohlfühl-Ambiente mit hohem Anspruch im 4-Sterne-Segment“, erklärt Hoteldirektor Alexander Weins. Er ist mit der Konzeption und Realisierung des Klinikhotels betraut. Weins koordiniert die Integration neuer Strukturen und Mitarbeiter aus der Hotellerie. Er sorgt für eine optimale Koordination der neuen Hotelstandards und der standardisierten medizinischen Pflegeprozesse.

Die Herausforderung erkennt der Klinikhotelmanager schließlich darin, einen Raum zu schaffen, der es dem Patienten einerseits ermöglicht, weiter zu genesen, sich zugleich aber auch als Gast mit seinen individuellen Wünschen willkommen zu fühlen. Sein Patentrezept: „Wir vom Hotelpersonal führen uns immer wieder vor Augen, wen wir vor uns haben – im Kern den Patienten, in der Betrachtung den Gast.“

Der Blick hinter die Kulissen

Die Einweihung des Klinikhotels Recover findet mit einem „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 27. Juli 2019, von 10.00 Uhr – 16.00 Uhr statt. Hier bekommen Besucher vielfältige Einblicke hinter die Kulissen. Die Abteilungen aus den Therapiebereichen wie u. a. Orthopädie, Neurologie und Querschnitt bieten vielfältige Einblicke und Mitmach-Aktionen an. Eine Bühne mit Showprogramm und eine Autogrammstunde mit Leichtathletin Alina Reh runden das Programm ab. Ob Hüpfburg, Kinderschminken, Insektenhotel zum Selbstbauen oder Kinderkletterwand: Am Tag der offenen Tür öffnet das RKU seine Pforten auch für die kleinsten Besucher.

Ausführliche Informationen zum Tag der offenen Tür auf www.rku.de