Nach dem schweren Brand in Notre-Dame läuteten am Dienstag um 12 Uhr in ganz Europa die Glocken in Kirchen und Kathedralen – auch am Ulmer Münster.

Ein Zeichen der Solidarität: Um 12 Uhr läuteten in europäischen Kathedralen und Kirchen die Glocken – auch am Ulmer Münster. Hintergrund ist der verheerende Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame am Montag. Zuerst hatte unter anderem die Badische Zeitung berichtet.

Facebook-Live zum Glockengeläut für Notre-Dame am Ulmer Münster

