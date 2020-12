Die Apotheken in der Region bieten auch an Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen, zu Silvester und an Neujahr Notdienste an. Wer also dringend ein Arzneimittel benötigt, wird es in einer diensthabenden Apotheke in der Nähe bekommen. Die Dienstbereitschaft der jeweiligen Notdienst-Apotheken dauert grundsätzlich 24 Stunden. Die Apotheken in Deutschland haben den gesetzlichen Auftrag, auch nachts, am Wochenende und an Feiertagen die Arzneimittelversorgung sicherzustellen.

Folgende Apotheken haben Notdienst:

Glacis-Apotheke Neu-Ulm

24.12.2020 08:30 Uhr - 25.12.2020 08:30 Uhr

Bahnhofstr. 1/189231 Neu-Ulm 0731 - 70 86 31 55

Eichen-Apotheke Staig

24.12.2020 08:00 Uhr - 25.12.2020 08:00 Uhr

Kirchstr. 7

89195 Staig, Weihung / Altheim

07346 - 9 66 00

Apotheke am Ring Vöhringen

24.12.2020 08:00 Uhr - 25.12.2020 08:00 Uhr

Industriestr. 28

89269 Vöhringen, Iller

07306 - 92 62 80

Stadt-Apotheke Schelklingen

24.12.2020 08:30 Uhr - 25.12.2020 08:30 Uhr

Schulstr. 7

89601 Schelklingen

07394 - 23 06

Guntia-Apotheke Günzburg

24.12.2020 08:00 Uhr - 25.12.2020 08:00 Uhr

Wasserburger Weg 8

89312 Günzburg

08221 - 2 04 98 39

Deutschlandweit sind 1.300 Apotheken geöffnet