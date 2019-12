Husten und Schnupfen an Weihnachten oder der Kater an Neujahr - will keiner und doch kommt es vor. Wer dann keine Medikamente im Haus hat, ist auf den Notdienst der Apotheken angewiesen. Damit ihr nicht unnötig leiden müsst, haben wir die Öffnungszeiten der Apotheken in Ulm und Neu-Ulm für euch zusammengestellt.

Das müsst ihr zum Notdienst der Apotheken wissen

Die Notdienste der Apotheken bedienen einen 24-Stunden-Zeitraum. Sie beginnen täglich um 8.30 Uhr und enden um 8.30 Uhr des Folgetages.

Apotheker dürfen laut der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) §6 eine Notdienstgebühr von 2,50 Euro erheben. Sie wird pro Besuch einer Notfallapotheke fällig, egal wie viele Rezepte ihr einlöst und wie viele Medikamente ihr kauft. Die Gebühr darf unter der Woche von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr erhoben werden. Ausnahme ist der Heiligabend, wenn er - wie dieses Jahr - auf einen Werktag fällt: In diesem Fall zahlt ihr die Gebühr morgens bis 6.00 Uhr und nachmittags ab 14.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen werden die 2,50 Euro rund um die Uhr fällig. Handelt es sich um einen medizinischen Notfall, kreuzt der Arzt auf dem Rezept „noctu“ an, denn dann übernimmt die Krankenkasse die Gebühr.

Während des Notdiensts dürfen in einer Apotheke nur Arznei-, Krankenpflege-, Desinfektions-, Säuglingspflegemittel, Säuglingsnahrung und hygienische Artikel abgegeben werden.

Manche Apotheken öffnen während des Notdienstes den Verkaufsraum, die meisten bedienen ihre Kunden aus Sicherheitsgründen jedoch besonders nachts durch ein Notdienstfenster oder eine nur teilweise geöffnete automatische Schiebetür.

Das sind die Notfallapotheken während der Feiertage

Hinweis: Da die Dienstpläne sich kurzfristig ändern können, überprüft im Notfall lieber auf der Webseite der Landesapothekenkammer Baden-Württemberg, ob die jeweilige Apotheke wirklich geöffnet ist.

24. Dezember 2019 (Heiligabend)

Elisabethen-Apotheke Ulm

Söflinger Straße 80

89077 Ulm (Weststadt)

Apotheke 2000 Ulm-Wiblingen

Buchauer Straße 9

89079 Ulm (Wiblingen)

25. Dezember 2019 (1. Weihnachtsfeiertag)

Die Apotheke am Tannenplatz

Pfullendorfer Straße 3

89079 Ulm (Wiblingen)

Neutor-Apotheke Ulm

Olgastraße 83

89073 Ulm (Mitte)

26. Dezember 2019 (2. Weihnachtsfeiertag)

Glacis-Apotheke Neu-Ulm

Bahnhofstraße 1/1

89231 Neu-Ulm

Stifter-Apotheke

Stifterweg 96

89075 Ulm (Eselsberg)

31. Dezember 2019 (Silvester)

Apotheke Wiblingen

Donautalstraße 46

89079 Ulm (Wiblingen)

Rathaus-Apotheke Jungingen

Ehmannstraße 2

89081 Ulm (Jungingen)

1. Januar 2020 (Neujahr)

Braunland-Apotheke

Haslacher Weg 77

89075 Ulm (Böfingen)