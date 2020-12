Die Stadt Ulm organisiert unter Hochdruck die Notbetreuung für die Schüler der Klassen eins bis sieben sowie für alle Jahrgangsstufen in den sonderpädagogischen Betreuungszentren.Weihnachtsferien an Ulmer Schulen beginnen am 16. DezemberWie Gerhard Semler von der Abteilung Bildung und Sport sagt...