Erweiterung Noerpel investiert im Donautal

Ulm / jkl

Die Noerpel-Gruppe startet ein neues Bauprojekt: Am Hauptsitz in Ulm errichtet das Unternehmen zurzeit ein rund 13 000 Quadratmeter großes Lager- und Logistikgebäude. Die neue Anlage grenzt direkt an den 16 000 Quadratmeter großen Hallenneubau, der im Oktober 2017 eingeweiht wurde. In das aktuelle Bauvorhaben investiert die Noerpel-Gruppe 15 Millionen Euro. Voraussichtlich 25 neue Arbeitsplätze werden hier entstehen. Die Vorbereitungen für den Bau der neuen Logistikanlage laufen, bis Januar 2019 wird das Bauvorhaben voraussichtlich abgeschlossen sein.

„Mit dem Neubau erweitern wir unsere Lager- und Logistikkapazitäten – gleichzeitig setzen wir mit der modernen Immobilie hohe Gebäudestandards um“, sagt Berthold Bernecker, Geschäftsführer bei Noerpel. So verfügt die neue Halle über eine effiziente Wärmedämmung, außerdem sorgen die Installation einer umweltschonenden LED-Beleuchtungsanlage und ein hoher Tageslichtanteil für Energieeffizienz.

Als Hauptnutzer der neuen Noerpel-Halle steht Gardena, ein Unternehmen der Husqvarna Group, fest. Für seinen Kunden wird Noerpel hier einen Teil der Fertigwarenlogistik übernehmen. Zusätzlich ist ein 5 000 Quadratmeter großer Hallenbereich für weitere Kundenprojekte der Noerpel-Gruppe vorgesehen.

Info Gegründet im Jahr 1881 zählt die Noerpel-Gruppe heute zu den führenden Transport- und Logistikdienstleistern in Deutschland. Das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen mit 1800 Mitarbeitern hat 2017 einen Umsatz von circa 315 Millionen Euro erwirtschaftet.