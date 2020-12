21.12.2020, Großbritannien, Dover: Lastwagen parken in der Nähe des Hafens von Dover, der nach der Ankündigung der französischen Regierung, in den nächsten 48 Stunden keine Passagiere aus Großbritannien zu akzeptieren, geschlossen wurde. Wegen der rasanten Ausbreitung der in Großbritannien entdeckten Variante des Coronavirus hat neben anderen Staaten Frankreich die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Damit dürfen auch keine Lastwagen mehr über den Ärmelkanal kommen. Nach Angaben des Handelsverbandes BRC überqueren in der Vorweihnachtszeit normalerweise etwa 10 000 Lastwagen täglich den Meeresarm. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa