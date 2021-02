Die Ulmer Speditionsgruppeist am vergangenen Wochenende offenbar Ziel eines Hacker-Angriffs geworden. Das berichtet die Deutsche Verkehrs-Zeitung am Montag. Gemeinsam mit demund IT-Spezialisten werde deutschlandweit an der Behebung des Angriffes gearbeitet, so die Zeitung...