Ballettschule Noch mehr Kinder auf die Bühne

Ulm / Claudia Reicherter

Reiner Feistel hegt einen großen Wunsch – und ist ein wenig wehmütig. Der 1958 geborene Thüringer, der zur kommenden Spielzeit ans Theater Ulm kommt und dort das Tanztheater leitet, weilt seit Mittwoch als Dozent des Beijing Dance Festivals in China. Deshalb kann er die Ballettschulgala am Samstag und Sonntag nicht sehen, was er sehr bedauere. Denn Feistel, der zuletzt Ballettdirektor am Chemnitzer Theater mit einer 20 Tänzer starken Compagnie war, übernimmt mit der neuen Stelle in Ulm auch die Leitung der auf rund 200 Elevinnen und Eleven angewachsenen Ballettschule des Theaters.

Wie geht es nach dem Intendanten- und Tanzchefwechsel mit dieser enorm erfolgreichen Einrichtung weiter? „Gut wird es weitergehen mit der Ballettschule!“, verspricht Feistel am Telefon. Denn dahinter stehe „ein super-tolles System, in dem ganz viel Fleiß und Hingabe stecken“. Die Ballettschule sei „für das Theater, die Stadt und die jungen Menschen ungeheuer wichtig“.

Sehr angetan ist er von der Arbeit Gisela Montero i Garcías, die seit sechs Jahren die Sparte Klassischer Tanz der Ballettschule leitet und in 18 Klassen zuletzt 180 Tanzschüler im Alter zwischen vier und 72 Jahren betreute. Die 43-jährige Katalanin bleibt dem Theater erhalten. Als künstlerischer Leiter werde er ihre Arbeit „von der Seite wohlwollend betrachten, sie nach Kräften unterstützen und ihre Dinge machen lassen“, kündigt Reiner Feistel an.

Auch die unter seinem Vorgänger Roberto Scafati eingeführte Aufgabenteilung mit einer Tänzerin der Compagnie – nach Juliane Nawo ist das derzeit Ceren Yavan-Wagner –, die den Bereich Modern Dance unterrichtet, will der neue Tanzchef beibehalten. Diese Aufgabe übernimmt in der Spielzeit 2018/19 Maya Mayzel von der weiterhin zehn Tänzer umfassenden, neu zusammengestellten Ulmer Compagnie. Ceren Yavan-Wagner verlässt wie alle bisherigen Compagnie-Mitglieder die Stadt, sie wird am Theater Augsburg tanzen.

Um Organisatorisches zu besprechen, haben sich Gisela Montero i García und Feistel in den vergangenen Monaten mehrfach zusammengesetzt, sagt er. Auch an die Eltern der aktuellen Elevinnen und Eleven habe er sich in einem Brief gewandt. Er möchte „noch viel mehr Kinder auf der Bühne haben“ – sofern das organisatorisch machbar ist. Nachdem Scafati 2009 in seiner ersten Choreografie als Ballettchef, „Coppélia“, Elevinnen und Eleven im Großen Haus tanzen ließ, setzt Feistel Ballettschüler ebenfalls gleich zu Beginn ein. Sogar in einer Oper: Mit Auftritten in „Das schlaue Füchslein“ sind sie von der ersten Premiere unter Intendant Kay Metzger an dabei.

Damit kommen wir zu Feistels „großem Wunsch“: die jungen Menschen noch in viel größerem Umfang in die Inszenierungen holen, eine engere und intensivere Verbindung zwischen Ballettschule, Compagnie und Theater herstellen. „Ballettschule und Compagnie sollen nicht parallel existieren, sondern beide als Teil des Systems Tanztheater Ulm.“

Seine Compagnie wird Feistel dann am 18. Oktober mit „Gesichter einer Großstadt“ nach Gemälden von Edward Hopper vorstellen. Von seinem Chemnitzer Ensemble kommt nur ein Tänzer mit. Außerdem aus Detmold Gaëtan Chailly, ausgebildeter Tanzpädagoge, der in Ulm als Theaterpädagoge und Choreograf arbeiten wird. Teil der Compagnie ist zudem Nora Paneva, die das Ulmer Publikum von Scafatis Donaufest-Stück „Treibgut“ und von „Before I Die“ der Moving Rhizomes kennt.

Zunächst aber sind am Wochenende im Großen Haus Gisela Montero i Garcías „Samsara“ auf Max Richters Adaption von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ zu sehen. Und Ceren Yavan-Wagners Abschiedsstück „Wave of Ladies“.