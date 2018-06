Wechsel Nils von Albert leitet das Gebäudemanagement

Ulm / cst

„Ich freue mich sehr“, sagte Nils von Albert sichtlich erleichtert, nachdem ihn der Gemeinderat zum Leiter des städtischen Gebäudemanagements gewählt hatte. Damit erhalten 261 Beschäftigte einen neuen Chef. Ein großer Wirkungskreis, denn mit diesen 261 Mitarbeitern werden in 360 Liegenschaften mit 450 Gebäuden wie Schulen und Verwaltungsgebäuden rund 500 000 Quadratmeter Gebäudefläche bewirtschaftet. Zu von Alberts Aufgaben gehören unter anderem die technische Betriebsführung und Instandhaltung, das Energiemanagement, das Flächenmanagement sowie das Modernisieren.

„Ich bin seit 30 Jahren in dem Beruf“, sagte der 51-Jährige bei der öffentlichen Bewerbervorstellung im Rathaus. Er ist in Berlin geboren, wo er 1989 nach dem Architekturstudium das elterliche Bauträgergeschäft übernahm. Von 1997 bis 2013 hatte von Albert in Berlin bei Firmen und Dienstleistern mit Neubauten und Sanierungen zu tun. Dort habe er unter anderem Erfahrungen gesammelt im Umgang mit regenerativen Baustoffen. 2013 wechselte er zu einer Wohnungsgesellschaft in Reutlingen und seit knapp einem Jahr arbeitet er in Regensburg bei der Stadtbau GmbH. Da seine Familie in Stuttgart bleiben und er nicht länger so weit pendeln wolle, habe er sich die Stelle in Ulm ausgesucht. Sie soll zum 1. Oktober wieder besetzt werden.

Von Alberts Vorgänger, Wolfgang Pröbstle, hatte Ulm nach knapp anderthalbjähriger Tätigkeit Ende Mai verlassen. Der 44-Jährige ist Hochbauamtsleiter in Ingolstadt.