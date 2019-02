Sport Nils Mittmann verstärkt die Offensive des Basketballvereins

Ulm/Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

Im Laufe seiner bald schon 20 Jahre währenden Basketballkarriere hat Nils Mittmann verlässlich von der Dreierlinie getroffen. Spezialisiert war der 2,01 Meter große Flügelspieler aber auf die Verteidigung. Mittmann war ein Defender, der mit seinem bedingungslosen Einsatz Mitspieler und Fans regelmäßig von den Sitzen riss und zu großen Leistungen mitzog.

Ab Freitag dieser Woche, dem 2. März, soll er aber in eine andere Rolle schlüpfen, eine deutlich offensivere und mit seiner auf dem Parkett gezeigten Leidenschaft und Emotion dem Verein in gewisser Weise neue Felder schaffen. Mittmann tauscht das Jersey mit dem Sakko ein und steigt als Sales Manager beim Basketballverein BBU 01 ein.

Für Mittmann ist das ein logischer Schritt. Schließlich wird er im April 40 Jahre alt, womit seine Zeit als immer noch aktiver Spieler in der Nachwuchsmannschaft Orange Academy in der Pro B an ein Ende kommt. Ein etwas intensiveres Hobby nennt er sein Spiel, mit dem er wie am vergangenen Wochenende immer noch Topscorer seiner Mannschaft ist. Aber schon die letzten fünf Jahre hat der studierte Sportmanager bei der Neu-Ulmer Digitalfirma Mission One gearbeitet und hat in zunehmendem Maße gespürt, dass er den Sport nicht nur als Hobby, sondern auch als Beruf betreiben will.

„Dass wir es geschafft haben, Nils noch enger an den Club zu binden, ist ein absoluter Glücksgriff“, freut sich BBU-Geschäftsführer Andreas Oettel. 2001, als Oettel und Thomas Stoll, den Ulmer Basketball in der 2. Liga übernahmen, gehörte Mittmann zur ersten Mannschaft. Zwei Jahre war er in Ulm, spielte dann in Würzburg, Ludwigsburg, Braunschweig und Tübingen in der ersten Liga und kehrte 2014 aus familiären Gründen in das Pro B-Team nach Ulm zurück, wo er mit seiner Ulmer Frau und den zwei Kindern lebt. „Ich habe alle schwäbischen Mannschaften durchprobiert, um festzustellen, dass Ulm die beste ist“, sagt er in voller Überzeugung.

Künftig aber soll er sich um die Partner des Clubs kümmern, bestehende Geschäftsfelder ausbauen und – wenn möglich – neue Formate entwickeln. „Ulm hat in den letzten Jahren eine extrem dynamische Entwicklung genommen. Es ist großartig, was hier gewachsen ist.“ Nils Mittmann will Teil davon sein – auf dem Parkett, aber immer mehr auch daneben.