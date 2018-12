Ernährung Nicht nur Pommes und Pasta

Ulm / ate

Bei der Schulkindverpflegung ist Ulm gut aufgestellt. Selbstbewusst sagt das Sabrina Menzel, bei der Stadt Ulm zuständig für die Schulkindbetreuung, worunter das Schulessen fällt.

Die Stadt unterhält 33 Schulmensen. Dort gehen täglich 3150 Portionen über die Theken, Tendenz steigend. Der Preis pro Essen beträgt entweder 2,50 Euro oder 4 Euro. Er richtet sich nach Art der Zubereitung und den Lieferanten. Zuletzt hatte Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) die Qualität des Schulessens kritisiert und gesündere Angebote gefordert. In Ulm sei das kein Thema, meint Menzel. Denn für gesündere Mahlzeiten zahlen hiesige Eltern bereits und das komme auch auf den Tellern an. Die Stadt hat in diesem Jahr die Schulkindverpflegung mit zwei Millionen Euro bezuschusst. Neben Kosten fürs Essen werden damit auch kleinere Umbauarbeiten gezahlt.

Merke: Fürs Essen, das Firmen warm anliefern, wird der höchste Preis verlangt, nämlich 4 Euro. Menzel begründet das mit Personal- und Logistikkosten, wie bei der Firma „Gastromenü“, die 19 Mensen beliefert und die zertifiziert ist von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Dabei sieht Menzel Warmgehaltenes kritisch, denn viele Nährstoffe gehen verloren. Auf lange Sicht möchte Ulm kein warm angeliefertes Essen anbieten.

Darüber hinaus gibt es an Ulmer Mensen die Verpflegungssysteme „Mischküche“, „Tiefkühl“ und „Cook and chill“. Dabei werden vorgegarte und anschließend gekühlte Produkte geliefert, die die Mitarbeiter in den Mensen fertig garen. So werden etwa Nudeln geliefert, die vorgegart sind und in den Mensen fertig gekocht werden. Wie bissfest die Nudeln letztlich sind, bestimmt jede Mensaköchin selbst. Frische Salate und Obst werden ebenfalls geliefert.

In Küchen der Privatschulen wird, bis auf eine, durchweg selbst gekocht, meist mit frischen, mehrheitlich sogar mit Bio-Produkten. So gibt es am Hildegard- Schulzentrum eine hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, die neben Küchenkräften ein Team von Kocheltern anleitet.

Die Lieferanten für städtische Mensen bewerben sich in einem öffentlichen Verfahren. Die Stadt gibt Richtlinien vor, unter anderem, dass die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eingehalten sein müssen oder beim Bio-Anteil, der mindestens zehn Prozent betragen muss, beim täglichen Angebot von zwei Gerichten – klassisch und vegetarisch. Das Probeessen folgt. In Ulm habe man den Anspruch, sich beim Speiseplan nicht nach dem Preis zu richten, sondern nach der Qualität des Essens, so Menzel.

Eine Fachkraft für Schulverpflegung entscheidet über den Speiseplan. Zum Jahresende gibt es mit vielen Beteiligten eine Speiseplan-Konferenz: „Wenn es nach den Kindern ginge, gäbe es viel Frittiertes.“ Doch es soll mehr als Pommes und Pasta gegessen werden, sagt Menzel. „Ein Gericht wie Couscous soll wenigstens einmal innerhalb von acht Wochen auf den Tisch kommen.“

Für Qualität auf dem Teller strengt sich Ulm an. So heißt ein Projekt, bei dem sich die Stadt von einer Ökotrophologin beraten lässt „Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm“. Was Ulm in Sachen Schulessen beschäftigt, sind die Schüler, die immer häufiger in die Mensen gehen. „Uns geht der Platz aus“, sagt Menzel. Wird über einen Neubau einer Schule geredet, dann heißt es: Wie viel Platz gibt’s für die Mensa?