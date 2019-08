Es landet noch viel zu viel Anderes im Restmüll“, sagte Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller. Bei seinem Besuch im Müllheizkraftwerk am gestrigen Donnerstag schaute er auch in den Bunker, in dem jede Menge Plastikfolien zwischen Sperr- und Hausmüll zu sehen waren. Es werde scho...