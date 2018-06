Kommentar Harald John zum Wechsel der Fraktion Nicht mehr ganz grün

Ulm / Harald John

Nach dem Bruch Schäfer-Oelmayers mit den Grünen muss sich zeigen, ob ihre neue Partei, die CDU, offen für Öko-Politik ist.

Keine Frage, Birgit Schäfer-Oelmayer gehört zu den profiliertesten Politikerinnen und Politikern der Grünen in der Region. Mehr als 20 Jahre hat sie die Debatten maßgeblich mitgeprägt, daran lassen auch am Tag nach der Trennung ihre ehemaligen Parteifreunde keinen Zweifel.

Dennoch: Ganz grün war man sich in Partei und Fraktion offenbar schon längere Zeit nicht mehr. Am Ende muss es eine Mischung aus inhaltlichen und atmosphärischen Gründen gewesen sein, die zum Bruch Schäfer-Oelmayers mit ihren Grünen geführt hat. Ein Bruch, der möglicherweise zurückgeht bis in die Tage der OB-Kandidatur, bei der die heute 55-Jährige 7,8 Prozent der Stimmen holte.

Nun also wird die engagierte Frau für die ihrer Ansicht nach richtige Klima-, Umwelt- und Mobilitätspolitik in den Reihen der CDU streiten. Ob ihre neuen Parteikollegen offen sind für ehrgeizige ökologische Ziele und neue Wege in der Verkehrspolitik, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.