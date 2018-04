Kommentar Christine Liebhardt zur Diskussion um ein Glyphosat-Verbot Nicht ewig aufschieben

Ulm / Christine Liebhardt

Lokale Regeln haben plakative Wirkung, findet Gerold Noerenberg – nicht mehr und nicht weniger. Was bei aller negativen Konnotation aber nichts Schlechtes sein muss, im Gegenteil. Denn was spricht denn dagegen, dass Neu-Ulm als Kommune mit gutem Beispiel vorangeht und von künftigen Pächtern verlangt, dass diese kein Glyphosat einsetzen?

Das Argument des OB, dass weder Räte noch Verwaltung den notwendigen Sachverstand haben, sollte keines sein: Expertise kann man sich von außen holen, und zwar auch abseits der Bauernverbände.

Für ein Verbot müsste die Stadt auch nicht auf das Handeln eines übergeordneten Gesetzgebers warten. Dass noch Diskussionsbedarf besteht und die Entscheidung vertagt wurde, ist erstmal in Ordnung. Ewig sollte sie aber nicht aufgeschoben werden. Es gibt einen Unterschied zwischen Besonnenheit und gefährlicher Trägheit.

Nicht in Vergessenheit geraten sollte auch, weshalb die Sache überhaupt auf kommunaler Ebene – auch in Ulm – diskutiert werden muss. Daran, dass Glyphosat in der EU für weitere fünf Jahre zugelassen worden ist, trägt die Partei des OB erheblichen Anteil: Schließlich war es der frühere CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, der entgegen allen Absprachen im November dafür gestimmt hatte.