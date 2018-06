Vortrag Nicht der Sklave der eigenen Bedürfnisse sein

Ulm / Bernd Rindle

Dass Menschen in Scharen in ein Gotteshaus strömen, kommt dieser Tage nicht allzu oft vor und bedarf guter Gründe. Anselm Grün ist einer davon. Der Benediktinerpater war auf Einladung der SÜDWEST PRESSE in die volle Pauluskirche gekommen, um eine jener Orientierungshilfen zu geben, die ihn weit über die Abtei Münsterschwarzach hinaus bekannt gemacht haben.

Im Fall des 73-Jährigen macht die Kutte nicht den Mönchen, sondern den Bestsellerautor. Mit 20 Millionen verkauften Büchern gehört er nicht nur zu den meistgelesenen christlichen Autoren, sondern ist auch als Berater und Begleiter in Managementkreisen begehrt, wenn Sinnkrisen nahen und die Welt ins Wanken gerät.

Denn Anselm Grün ist nicht mit dem Flammenschwert zugange. Eher freudvoll und lebensnah nimmt er die Lehre Christi beim Wort und geht der Wörter Bedeutung auf den Grund. Das hielt er auch bei seinem Vortrag „Wie wir leben – wie wir leben könnten“ so und machte die Sinnhaftigkeit der Begriffe bewusst, ohne Ratschläge zu erteilen, denn das kann er nicht leiden. „Ich möchte keinen Rat geben, ich bin allergisch gegen Ratgeber.“

Das Ziel, so Grün, sei es nicht, sich zu verändern, sondern zu sich selbst zu finden, „sich selber zu werden“. Und das möglichst authentisch, ohne eine Rolle zu spielen. Anstatt den Erwartungen anderer zu genügen, gehe es darum „einfach nur da zu sein“, sich vom Erfolgszwang zu lösen und „niemandem etwas zu beweisen“, was zu innerer Freiheit führe. Frei zu sein, bedeute aber nicht, „dass ich alles tun kann, was ich will“, stellte der Pater klar und regte zur Genügsamkeit an. „Frei sein“ heiße auch, „nicht der Sklave der eigenen Bedürfnisse zu sein.“

Wer Glücklich sein will, dem empfiehlt der Mönch Dinge zu suchen, für die „man dankbar sein kann“. Denn „Dankbarkeit verwandelt unsere Stimmung“ verspricht er, denn „Dankbarkeit kommt von denken“, und „wer nicht denkt, ist nicht dankbar.“ Außerdem ist der 73-Jährige der Ansicht, dass der Gesellschaft mehr Barmherzigkeit gut anstehen würde, stattdessen existiere bedauerlicherweise eine „Entrüstungskultur“. Nicht nur vor dem Hintergrund der Flüchtlingsdebatte sei es angebracht, mitfühlend zu sein und „Ehrfurcht vor dem Leben zu haben“, gerade auch im Umgang mit anderen Menschen. „Wenn eine Gesellschaft die Ehrfurcht verloren hat, wird sie kulturlos.“

Neben der Fähigkeit zur Hingabe und der „göttlichen Tugend“ Hoffnung („Anders als die Erwartung kann die nicht enttäuscht werden“) sei die Vergebung ein wesentliches Element für ein glückliches Leben. Dazu gehöre es auch, Abstand zu den belastenden Vorgängen zu schaffen, sie mit Objektivität zu betrachten und „Wut in Ehrgeiz“ zu verwandeln. Nicht zuletzt führe Vergebung zur Befreiung, sonst drohe ein „ewiger Kreislauf“ und im Zweifelsfall „das Begleichen alter Rechnungen bei den Falschen“.

Pater Anselm Grüns Vortrag schloss mit einer Botschaft: „Du bist nicht allein, auch Dein Leben wird gelingen.“