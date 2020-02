Ab dem 1. März wird das Parken in den Ulmer Parkhäusern teurer. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Wer sein Auto in den folgenden Innenstadtparkhäusern abstellt, zahlt künftig 60 Cent (bisher 50 Cent) pro 20 Minuten, also 1,80 Euro pro Stunde (bisher 1,50 Euro):

Der Abendtarif (ab 19 Uhr) sowie der Sonn- und Feiertagstarif in den oben aufgeführten Parkhäusern beläuft sich künftig jeweils auf maximal 4,20 Euro – statt bisher 3,50 Euro.

Im Parkhaus „Congress-Centrum Nord“ steigt auch der Tageshöchstsatz

Der Tageshöchstsatz in den Parkhäusern „Am Rathaus“, „Deutschhaus“, „Salzstadel“, „Fischerviertel“ und „Theater“ bleibt bei 18 Euro. Im „Congress-Centrum Nord“ erhöht er sich von 7,50 Euro auf 9 Euro.

Ab dem 1. März wird die bisherige Zeittaktung (20 Minuten in den ersten zwei Stunden) auf die ersten vier Stunden ausgedehnt. Kurzparker haben nun die Möglichkeit, entsprechend ihrer persönlichen Aufenthaltsdauer in der Stadt, die Parkentgelte im 20-Minuten-Takt bis zum Erreichen der vierten Stunde abzurechnen. In Ulm werden im Gegensatz zu den meisten anderen Städten bis zum Erreichen der vierten Parkstunde keine pauschalen Stundentaktungen vorgenommen.

Parkbetriebe der Stadt Ulm nennen mehrere Gründe für Preiserhöhung

Die städtischen Parkbetriebe begründen die Preiserhöhung mit den „tarif- und inflationsbedingt“ ansteigenden Kosten für Energie und Personal.

Außerdem wolle man im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung die Parkhäuser modernisieren. Dazu seien Investitionen in die Ladeinfrastrukur und das Lastmanagement für Stromladepunkte erforderlich. Ebenso wolle man in den Bereichen Sensorik und Dateninfrastruktur in den nächsten Jahren weitere Zukunftsinvestitionen tätigten.