strahlt, als er in den Gastraum der Sportgaststätte des SV Grimmelfingen blickt. „Ich freue mich schon wie ein kleines Kind auf den Donnerstag“, sagt der 30-Jährige. Wochenlang hat er gemeinsam mit seinem Geschäftspartnerumgebaut. Am 21. Mai öffnen sie die Türen des neuen Restaurants zum ersten Mal für Gäste. Die „Illerbuben “, die sich mit ihren beiden babyblauen Foodtrucks in der Region einen Namen gemacht haben, sind die neuen Pächter der Sportgaststätte im Donautal. „Wir möchten einen Ort schaffen, in dem man zwanglos zusammensitzen und gemütlich essen kann“, erklärt Alizade.