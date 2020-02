Die Passanten, die ihn sahen, trauten ihren Augen nicht: Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr spazierte ein kleiner Biber in den Grünanlagen beim Ulmer Finanzamt herum. Gesehen hat ihn unter anderen auch Nils Zimmermann, der gerade mit dem Auto vorbei fuhr. „Der Biber wollte offensichtlich über die Hauptstraße Richtung Ehinger Tor“, sagt er. Natürlich viel zu gefährlich für das Tier, das eigentlich im Wasser lebt und keine Ahnung von Ampeln hat. Also versuchten die Passanten ihn davon abzuhalten, darunter auch zwei Mitarbeiter der EBU.

Biber war wohl auf der Suche nach einem Partner

Zimmermann sei schnell zu seinem Büro gefahren, um sein Handy zu holen: „Ich wollte ein Foto machen“, sagt der Chef der alt eingesessenen Ulmer Werbeagentur Schönle, Zimmermann & Partner. Vermutlich sei der Biber auf Wanderschaft von der Blau zur Donau, um sich einen Partner zu suchen. „Das ist die Zeit dafür“, weiß Zimmermann, der in seiner Freizeit Fliegenfischen betreibt und dessen Vater als Kameramann viele Tieraufnahmen gemacht habe. Dass sich der Biber verlaufen habe und mitten in der Stadt nicht nur auf Autos, sondern auch auf Menschen getroffen sei, habe ihm nicht gefallen. „Der war fertig mit den Nerven“, betont Zimmermann. Schließlich habe eine Frau ein Gartentor geöffnet und der Biber sei erst einmal in Sicherheit gewesen.