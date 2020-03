Unbekannte haben vor kurzem einen türkischen Schriftzug an mehrere Stellen in der Ulmer Innenstadt gesprüht. Der Wortlaut: „Grup Yorum halktır, susturulamaz“. Frei übersetzt: „Grup Yorum ist das Volk und kann nicht zum Schweigen gebracht werden.“ Die Parole findet sich unter anderem an der Fassade des Finanzamtes in der Wagnerstraße, an einer Hausfassade in der Olgastraße sowie an einer Mauer am Safranberg. Bei der Polizei Ulm sei aufgrund der Schmierereien bisher noch keine Anzeige eingegangen, teilt ein Sprecher mit.

Grup Yorum: Band ist für politische Texte bekannt

Bei „Grup Yorum“ handelt es sich um eine linke türkische Musikgruppe, die zum sozialistisch-revolutionären Spektrum zählt. Die Band ist für ihre politischen Songtexte bekannt – und umstritten. Mitgliedern wird vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation eingestuften DHKP-C (Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front) zu unterstützen. „Grup Yorum“ hat bereits mehr als 20 Alben veröffentlicht und über sechs Millionen Tonträger verkauft. Eines ihrer größten Konzerte spielte die Musikgruppe vor 50.000 Zuschauern im inzwischen abgerissenen Inönü-Stadion in Istanbul.