Ulm hat ein neues Souvenir: den 0-Euro-Schein. Er ist auf echtem Banknotenpapier gedruckt, gilt allerdings selbstverständlich nicht als Zahlungsmittel. Die Rückseite des Scheins zieren die Stadtsilhouette und Albert Einstein, weshalb das Souvenir als „Einschein“ bezeichnet wird.

Zu kaufen gibt es das Mitbringsel seit einer Woche in der Tourist-Information am Münsterplatz. Der 0-Euro-Schein kostet zwei Euro und „ist derzeit der Renner“, wie, Geschäftsführer der Ulm/Neu-Ulm Touristik (UNT) berichtet. Von 5000 Exemplaren seien bereits mehrere hundert über den Tresen gegangen.

Für Dieterich ist der bisherige Erfolg des Scheins freilich nur ein kleiner Trost in der Corona-Krise , die die Tourismusbranche besonders hart trifft. Die Zahl der Übernachtungen in Ulm und Neu-Ulm ist im Monat April im Vorjahresvergleich um rund 90 Prozent gesunken. Die Hotels dürfen derzeit keine Touristen beherbergen, lediglich Geschäftsreisende belegen wenige Betten. „Im Städtetourismus waren wir in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnt, jetzt haben wir eine Krise zu bewältigen“, sagt der UNT-Chef. Die Wiedereröffnung der Hotels für Touristen zum Ende des Monats – sowohl im baden-württembergischen Ulm als auch im bayerischen Neu-Ulm – sowie den jüngsten Corona-Lockerungen in der Gastronomie sind für Dieterich ein erster Lichtblick.