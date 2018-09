Wettbewerb Newcomer der Uni Ulm fahren aufs Siegertreppchen

Ulm / swp

Es war das erste Mal, dass ein Team der Uni Ulm bei „ChemCar“ an den Start gegangen war. Mit einer Punktlandung schafften es die angehenden Chemie-Ingenieure beim Wettbewerb für chemisch angetriebene Modellfahrzeuge des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) dann auf Anhieb auf den ersten Platz. Genau 14,5 Meter hatten die Wettbewerbsfahrzeuge in Aachen zurückzulegen. Dabei ging es nicht um Schnelligkeit, sondern um Präzision. Das Ulmer Team überzeugte in Theorie und Praxis und wurde dafür mit dem Hauptpreis in Höhe von 2000 Euro belohnt.

Wie die Uni mitteilt, war es der Mannschaft aus Ulm als einziger gelungen, ihr Fahrzeug im Abstand von wenigen Zentimetern zur Zielmarke zum Stehen zu bringen. Die zweit- und drittplatzierten Teams aus Mannheim und Dortmund blieben mit Abweichungen im Meterbereich abgeschlagen. Bei der Energiequelle – im Ulmer Fahrzeug kommen Brennstoffzellen zum Einsatz – hatten sich die Tüftler von einem der Forschungsschwerpunkte der Uni Ulm inspirieren lassen: der Nutzung nachhaltiger Energien. Am Wettbewerb teilgenommen hatten auch Teams aus Polen und Indonesien.