Figurentheater Neustart bei Topolino

Die Nachricht war ein Schock. Im Januar erlitt Brigitte Blersch, die mit ihrem Mann Andreas Blersch mehr als drei Jahrzehnte lang das Neu-Ulmer Figurentheater Topolino umgetrieben hatte, einen Schlaganfall, fast ein Dutzend weitere sollten folgen. Schnell war klar: Die 57-Jährige würde nicht wieder spielen können. Im Juni verstarb sie.

Ihr Mann ging an die Öffentlichkeit, suchte neue Mitspieler. Und stieß auf viel Resonanz. Mehr als drei Dutzend Bewerberinnen meldeten sich. Viele hatten es in der SÜDWEST PRESSE gelesen, andere wurden von Bekannten auf den tragischen Fall aufmerksam gemacht, und „Heinz Koch vom Theater Neu-Ulm hat ganz gezielt Leute angesprochen und zu mir geschickt“, sagt Blersch. „Doch die meisten sprangen schnell ab, als ich ihnen erklärt habe, dass es nicht nur ums Spielen geht. Die Bühne muss ja auch immer auf- und abgebaut werden.“ Das heißt: Wer mitspielt, muss auch mittragen. 50 Mal pro Jahr waren die Blerschs im Saal der Musikschule Neu-Ulm aufgetreten, dazu kamen rund 100 Gastspiele von Stuttgart bis München.

Hohe Anforderungen

Ein weiteres Problem: „Ich kann meinen Mitspielern keine feste Anstellung bieten, gleichzeitig müssen sie aber flexibel sein“, sagt der 58-Jährige. Zudem: „Es sollten Frauen sein, wegen der Rollen, die sie spielen sollen. Für Kinder eignet sich eine Frauenstimme eben besser.“ Und noch eines: „Sie müssen in ihrer Rollen aufgehen, eine Figur beleben können. Das kann man nicht lernen – den Rest, also die jeweilige Spieltechnik, dagegen sehr wohl“, sagt der Puppenspieler.

Und das haben Janine Grüber, Sabine Harpenschläger und Charlotte Häge in den vergangenen drei Monaten getan – viermal die Woche jeweils drei Stunden. Charlotte Häge ist Grafik-Designerin, die aber schon immer ein Faible fürs Theater hatte, sie arbeitete etwa bei einem Micro-Theater in Ecuador als Mädchen für alles. „Ich mag es, wenn man auf der Bühne in die Haut eines anderen schlüpft und sei es eben nur als Puppe“, sagt die 29-Jährige. „Der Reiz ist, man kann sich in jeder Rolle neu ausprobieren.“ Sie spielt bei Topolino Marionetten, aber auch auf der offenen Bühne. Dabei sind die Puppenspieler zu sehen. „Das mag ich eigentlich ganz gern“, sagt sie.

Darauf legt ihre Kollegin Sabine Harpenschläger aus Merklingeen gar keinen Wert. Die 50-Jährige hat früher Laientheater gespielt. „Ich brauche es aber nicht, wenn mir die Leute applaudieren“, sagt sie. Das Schöne beim Figurentheater sei, dass da die Puppe im Vordergrund stehe, die Zuschauer eigentlich gar nicht merkten, dass hinter der Puppe ja noch ein Akteur agiere. Das heißt im Falle Harpenschlägers: über der Puppe. Sie spielt bislang ausschließlich Marionetten.

„Wie man die Puppe mit den Schnüren bewegt, ist eigentlich gar nicht so schwierig“, erzählt sie. Das größte Problem sei, die Marionette so zu halten, dass sie schön auf dem Boden steht. „Am Anfang schwebt sie immer oder geht in die Knie.“

Auch Andreas Blersch betritt mit der kommenden Spielzeit Neuland, muss sich auf neue Partnerinnen einstellen. „Sie müssen sich nicht auch nicht sklavisch an den Text halten“, sagt er. „Wichtig ist nur, dass ich meine Stichwörter bekomme.“ Vorerst 30 Vorstellungen sind in dieser Saison in der Musikschule Neu-Ulm geplant. Und die Bühne wird auch wieder Gastspiele geben, bislang sind rund zwei Dutzend gebucht.