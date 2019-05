Die Vorbereitungen für das Ulmer Zelt sind fast beendet. Am Wochenende wird noch der Biergarten aufgestellt und die Verkaufsbuden aufgestellt. Dann heißt es auf in die 33. Spielzeit. Am Mittwoch, 22. Mai macht die Britin Anna Calvi den Auftakt, am Tag danach kommt der Ausnahme-Drummer Manu Katché. Das Konzert am 24. Mai von Tower of Power ist bereits ausverkauft.

Konzert von Elif & Çok Güzel Band abgesagt

Wie die Macher des Ulmer Zelts mitteilten ist das Konzert der Künstlerin ELIF am 30. Mai, krankheitsbedingt abgesagt. Es gibt keine Möglichkeit, den Termin nachzuholen, deshalb können gekaufte Karten ab sofort zurückgegeben werden.

Wer springt für Elif Demirezer ein?

Ersatz für die Sängerin ist bereits gefunden: „The Kilkennys“ springen am 30. Mai ein. Einen Tag vorher spielen sie bereits ein Konzert beim Ulmer Zelt. Das zweite Konzert ist also eine gute Nachricht für alle Kilkennys-Fans, denn der Ersttermin ist bereits ausverkauft.

Anna Calvi (22.05.),

Manu Katché (23.05.),

Get Well Soon Big Band (25.05.)

Philip Simon (26.05.), The Kilkennys (29.05.),

ELIF & Çok Güzel Band (30.05.) - abgesagt

Van Holzen + The Intersphere (01.06.),

Axel Rudi Pell (05.06.),

Huun Huur Tu (06.06.),

Stefanie Heinzmann (07.06.),

Von Wegen Lisbeth (08.06.),

Nektarios Vlachopoulos 09.06.),

Queenz of Piano (10.06.),

Bodecker & Neander (12.06.),

JCM (13.06.),

Kettcar (14.06.),

Grandbrothers (15.06.),

Jess Jochimsen (16.06.),

Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi (18.06.),

Tom Walker ( 19.06.),

Danny Bryant & Big Band (20.06.),

Donaulesung u.a. mit Miroslav Nemec (21.06.),

Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett (22.06.),

Mogli (26.06.),

Vocal Sampling (27.06.),

Gardi Hutter (04.07.),

Parcels (05.07.) und

Keb‘ Mo‘ (06.07.)





Bereits ausverkauft:

Tower of Power (24.05.)

ROXY Open Stage (27.05.)

Seiler & Speer (31.05.)

Christoph Sieber (02.06.)

Uli Keuler (23.06.)

Niedeckens BAP (28.06.)

!High Voltage! (29./30.06.)

The Ukulele Orchestra of Great Britain (03.07.)

Karten gibt es noch für folgende Veranstaltungen:



