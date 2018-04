Biographie Neun Jahre lebendig tot

Ulm / Rudi Kübler

Seine Jugend war schnell vorbei, viel zu schnell. „Ich habe nicht viel davon gehabt“, sagt Georg Richter. Geboren in Ungarn, musste er mit 18 Jahren seine Eltern, sein Dorf verlassen und in den Krieg. Als Richter Vater, Mutter und Geschwister wieder sah, war er 27 Jahre alt. Was dazwischen lag? Kriegsgefangenschaft in Russland mit unmenschlich harter Arbeit in Steinbrüchen, Verpflegung mit Suppen, die nur unwesentlich gehaltvoller als Wasser waren. Kartoffelschalensuppe, drei Mal am Tag, dazu Brot. Die Gefangenen magerten ab, wurden krank, viele starben. Und die anderen? „Wir waren lebendig tot.“ Ende 1950 wurde Georg Richter entlassen, aber nicht nach Deutschland, wo seine Familie inzwischen in Dietenheim eine neue Heimat gefunden hatte. Die Sowjetunion lieferte den jungen Ungarn-Deutschen an Ungarn aus. Das Martyrium setzte sich fort. „Ungarn hatte überhaupt keinen Rechtsgrund, uns festzuhalten und als Sklaven auszubeuten. Es war reine Willkür und Rassenhass übelster Ausprägung“, wird Richter später in einem Beitrag für „Suevia Pannonica“, der Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, schreiben.

Die Jugend, „man müsste sie nachholen können“, sagt er. Er, der am 15. August 1926 in Nadwar geboren wurde, einer ungarndeutschen Gemeinde, unweit der Donau und der heute serbischen Grenze. Der Vater Landwirt und Weinbauer, wie viele der Donauschwaben, die sich in der Ferne ein besseres Leben erhofft hatten. 1724 war der erste Richter, ein gewisser Valentin Richter, nach Nemesnádudvar gekommen. „Wir sagen: Nadwar. Mit Schwäbisch kommt man dort noch heute gut durch“, sagt der 91-Jährige, der mittlerweile Ehrenbürger der Gemeinde ist. Und das aus gutem Grund: Er hat nicht nur in zehnjähriger Forschungsarbeit ein Familienbuch sämtlicher Nadwarer erstellt, von deren Ankunft im 18. Jahrhundert an. Richter hat auch die Ortschronik recherchiert. Der Titel: „Geliebtes Nadwar. Erinnerungen an die verlorene Heimat“.

Keine Frage, da fließt sein Herzblut. Aber zurück, nein, „ich könnte dort nicht mehr leben“, sagt er ganz offen. Abgesehen davon, dass er nicht mehr der Jüngste ist, stört ihn Orbans Politik gewaltig. Nationalismus in all seinen Facetten hat Richter zu genüge erlebt. Das erste Mal im Jesuitenkolleg, als er vom Turnlehrer geohrfeigt wurde. Warum? „Weil gestern Hitler nach Österreich einmarschiert ist“, sagte der Lehrer unverblümt. Hass auf die Deutschen war nicht mehr nur latent, „die Ungarn sahen zwei Feinde: die Donauschwaben, weil sie alle Felder aufkauften, und die Juden, die die intellektuellen Berufe besetzten. Die gängige Meinung war: Für die Ungarn bleibt nichts.“ Was die Stimmung zusätzlich anheizte: Chauvinistische Propaganda und Hetze machten die Deutschen für die großen Gebietsverluste Ungarns durch den Vertrag von Trianon verantwortlich.

Die Richters bekannten sich zum Deutschtum, zu Hause wurde Deutsch gesprochen. Ungarisch lernte Georg Richter im Kolleg. György hieß er dort, Richter aber blieb Richter. Die Eltern weigerten sich, einen ungarischen Namen anzunehmen. „Wir hatten unsere Identität. Wir lebten dort seit 200 Jahren. Warum sollten wir unseren Namen ändern?“ Die Richters widerstanden der Magyarisierungspolitik der Regierung, sie wurden Mitglied im Volksbund. Sein Vater war im Vorstand der Bewegung Ungarndeutscher, die die deutsche Volkszugehörigkeit förderte und schützte. Hitler war vielen als eine Art Hoffnung erschienen, nicht mehr als Minderheit in Ungarn an den gesellschaftlichen Rand gedrückt zu werden.

Diese Hoffnung trog. Als „Volksdeutscher“ wurde Georg Richter, kaum dass er das Abitur gemacht hatte, eingezogen. Nicht zur Wehrmacht, sondern in die 22. SS-Division. Sie wurde aus ungarischen „Freiwilligen“ aufgestellt – wobei: Freiwillig war da gar nichts. Er wurde zwangsrekrutiert; die Drohung, dass seine Eltern eingesperrt würden, falls er sich weigerte, dem Einberufungsbefehl Folge zu leisten, stand im Raum. Und wie bei allen SS-Leuten wurde ihm die Blutgruppe auf den Innenarm eintätowiert. Das „B“, ein Zeichen, das ihn später, nach dem Kriegsende, als Kriegsverbrecher ausweisen sollte. „In jedes Lager, in das ich kam, hieß es zuallererst ,Hände hoch!’. Jeder sah sofort, dass ich einer SS-Division angehört hatte. Aber ich habe kein Verbrechen begangen.“

Mitte September 1944 wurde Richter eingezogen, er kam zum Sanitätsdienst, weil er eigentlich hatte Medizin studieren wollen. Der damals 18-Jährige stand im Operationssaal und narkotisierte die Verwundeten. An der Front war er nie. Fünf Monate später war der Krieg für ihn bereits beendet, er geriet in russische Gefangenschaft – der Beginn eines Leidensweges, der ihn von Lager zu Lager führte. Wie viele es waren? 20 mindestens. Zwei Fluchtversuche gingen schief, „beim zweiten, da war ich in Rumänien, wurde ich wegen meiner Tätowierung wieder den Russen übergeben“.

Fast sechs Jahre lang war Richter interniert, ehe er im Dezember 1950 entlassen wurde. „Aber ich war keine Sekunde frei.“ Denn die Russen überstellten die Ungarndeutschen in ihre Heimat, das mittlerweile kommunistische Ungarn. Was für eine Heimat! Sie wurden sofort vom ungarischen Geheimdienst verhaftet und in Arbeitslagern interniert, „von uns hat niemand gewusst, die Existenz der Lager wurde geleugnet“. Kazincbarcika war eine Station, die zweite: Tiszalök, eine Kleinstadt im Osten Ungarns, wo rund 4000 Ungarndeutsche ein Wasserkraftwerk an der Theiß bauten. Nach drei Jahren kam er frei, am 2. Dezember 1953 stieg er in Ulm aus dem Zug.

Verzeihen kann er, sagt Georg Richter, „vergessen aber nicht“. Wie könnt er das auch. Selbst nach 65 Jahren ist alles immer noch so präsent – die SS-Tätowierung am Oberarm braucht er dazu nicht. Er hat sie auch nicht mehr. Nichts ist zurückgeblieben, nachdem er sich die Tätowierung selber ausgebrannt hat. Nichts, nicht einmal eine Narbe.