Varieté Neun Fabeln von der Toleranz

Ulm / Tayná de Castro Stolz

Achtung Hochspannung! Es ist wieder soweit: Die erfolgreiche Varietéreihe „High Voltage!“ macht am Wochenende Station im Ulmer Zelt. An den beiden ausverkauften Abenden gastiert die Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin. Drei Jahre ist es bereits her, dass die hochkarätigen Absolventinnen und Absolventen mit ihrer Mischung aus Theater, Zirkus und Tanz das erste Mal im Ulmer Zelt überzeugten.

Die Absolventenshow gibt es seit 2005. Initiiert hat sie Maik M. Paulsen, der vor 13 Jahren selbst als Jongleur die Artistenschule absolviert hatte. Nach dem Abschluss, den man in Deutschland nur an dieser Berliner Schule machen kann, müssen die Artisten selbstständig von der Kunst leben. „Die Idee hinter der Absolventenshow war, uns ein erstes Mal der Welt als professionell ausgebildete Artisten zu zeigen und somit eventuell auch Aufträge zu bekommen“, erzählt Paulsen. Aus dieser Performance wurde eine jährliche Tournee mit Auftritten in ganz Deutschland – und in diesem Jahr auch erstmals in der Schweiz.

Variété ist französisch und bedeutet bunte Vielfalt. Eine Varietéperformance ist eine Mischung aus Artistik, Tanz, Akrobatik und Musik. Die „High Voltage!“-­Abende gehören schon seit Jahren zum erfolgreichsten, was das Zelt zu bieten hat.

„Die Qualität der Auftritte und Artisten hat sich schnell herumgesprochen“, sagt Jan Ilg, der hauptamtliche Programmmacher des Ulmer Zeltes. Dieses Jahr präsentiert die Berliner Absolventenshow in „Zoophobia“ 90 Minuten lang neun Soloperformances – von Absolventinnen und Absolventen konzipiert und vom Schweizer Regisseur Philipp Boë in Szene gesetzt und choreografiert.

„Zoophobia“ ist eine artistische Fabel mit gesellschaftskritischen Hintergründen: Es geht um die Akzeptanz des Unbekannten. Dafür tragen manche Artisten Tiermasken und überraschen mit ihren plötzlichen Auftritten jene, die bereits auf der Bühne sind. „Die Tiere stehen symbolisch für das Anderssein“, erzählt Philipp Boë. Eine Anspielung auf die aktuelle Flüchtlingsproblematik? Ja, wobei die Performances „nicht eindeutig gestaltet“ seien – „das Publikum soll das Gezeigte auch selbst interpretieren“, erklärt Philipp Boë.

Wie von einer Fabel zu erwarten, haben die Szenen von „Zoophobia“ eine Moral: Auch wenn es Unterschiede gibt, gehören alle Menschen doch zusammen. Und als Mensch hat man die Fähigkeit, Ängste systematisch zu bearbeiten und zu überwinden.