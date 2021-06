Polizei und die für Staatsschutz zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart suchen jetzt gezielt mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter des Brandanschlags auf die Ulmer Synagoge. Wie berichtet, war am Samstag, 5. Juni, morgens gegen acht Uhr mit einer Flüssigkeit Feuer an der Außenfassade des Gotteshauses gelegt worden. Überwachungskameras hatten dabei einen mit einem Kapuzenpulli und einer Corona-Maske vermummten Mann gefilmt, der eine Flüssigkeit aus einer Flasche verschüttete, diese anzündete und dann in aller Ruhe Richtung Neue Mitte davonging.

Jetzt gibt es ganz aktuell Fahndungsfotos, die den Verdächtigen in einem Omnibus der Stadtwerke zeigen. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass der Gezeigte auch der Täter sein könnte. Er wird mit 1,80 Meter Größe angegeben und trug eine Jeans und weiße Turnschuhe mit schwarzen Streifen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der sofort nach dem Anschlag eingerichteten Ermittlungsgruppe soll der mutmaßliche Täter gegen 7.45 Uhr an der Haltestelle Lehrer Tal in einen Bus der Linie 5 gestiegen und am Rathaus ausgestiegen sein. Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. (0731) 188-4999.

Nach dem Anschlag war es in Ulm zu zahlreichen Solidaritätsbekundungen gekommen. Noch am Tag des Anschlags haben an einer Mahnwache 250 Personen teilgenommen, Innenminister Thomas Strobl und Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben den Anschlag scharf verurteilt. Die jüdische Gemeinde hat sich nach dem ersten Schock versammelt und angekündigt, in Zukunft verstärkt Bildungs- und Aufklärungsarbeit an Schulen leisten zu wollen.